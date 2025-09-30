Рейтинг@Mail.ru
Президент Киргизии назначил дату досрочных выборов в парламент - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:54 30.09.2025 (обновлено: 05:21 30.09.2025)
https://ria.ru/20250930/kirgiziya-2045277151.html
Президент Киргизии назначил дату досрочных выборов в парламент
Президент Киргизии назначил дату досрочных выборов в парламент - РИА Новости, 30.09.2025
Президент Киргизии назначил дату досрочных выборов в парламент
Президент Киргизии Садыр Жапаров назначил досрочные выборы парламента республики на 30 ноября 2025 года, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе главы... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T04:54:00+03:00
2025-09-30T05:21:00+03:00
в мире
киргизия
садыр жапаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761166403_0:0:2744:1544_1920x0_80_0_0_3272fa4b4ca731f38641d4fe0ad9784e.jpg
БИШКЕК, 30 сен - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров назначил досрочные выборы парламента республики на 30 ноября 2025 года, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе главы государства. "Президент Садыр Жапаров назначил досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша (парламента - ред.) на 30 ноября 2025 года", - говорится в сообщении.Согласно президентскому указу, текст которого приводит пресс-служба, центризбиркому республики поручено организовать проведение выборов в соответствии с законодательством Киргизии и применить дистанционное голосование, а кабмину - выделить необходимые финансовые средства для проведения выборов и принять меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, а также охраны общественного порядка.В минувший четверг депутаты парламента Киргизии единогласно проголосовали за самороспуск законодательного собрания. Как объяснил спикер Нурланбек Тургунбек уулу, это сделано для того, чтобы увеличить временной разрыв между двумя важными политическими событиями: выборами парламента, которые по графику должны были состояться в ноябре 2026 года, и выборами президента, намеченными на январь 2027 года.В июне президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон об изменении системы выборов в парламент. Ранее депутаты избирались по мажоритарно-пропорциональной системе. Так, 54 депутата баллотировались от политических партий по единому избирательному округу, еще 36 - по одномандатным округам от политических объединений или путем самовыдвижения. Теперь же образуются 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых избираются по три депутата. Право выдвижения кандидатов в нардепы по многомандатным территориальным избирательным округам принадлежит политическим партиям и гражданам путем самовыдвижения.
https://ria.ru/20250925/kirgiziya-2044203773.html
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761166403_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fa41692e8485e507b8b0f7736c99cdbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киргизия, садыр жапаров
В мире, Киргизия, Садыр Жапаров
Президент Киргизии назначил дату досрочных выборов в парламент

Президент Киргизии Жапаров назначил досрочные выборы парламента на 30 ноября

© РИА Новости / Игорь Егоров | Перейти в медиабанкСадыр Жапаров голосует на избирательном участке во время парламентских выборов в Кыргызстане
Садыр Жапаров голосует на избирательном участке во время парламентских выборов в Кыргызстане - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
Садыр Жапаров голосует на избирательном участке во время парламентских выборов в Кыргызстане. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БИШКЕК, 30 сен - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров назначил досрочные выборы парламента республики на 30 ноября 2025 года, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе главы государства.
"Президент Садыр Жапаров назначил досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша (парламента - ред.) на 30 ноября 2025 года", - говорится в сообщении.
Согласно президентскому указу, текст которого приводит пресс-служба, центризбиркому республики поручено организовать проведение выборов в соответствии с законодательством Киргизии и применить дистанционное голосование, а кабмину - выделить необходимые финансовые средства для проведения выборов и принять меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, а также охраны общественного порядка.
В минувший четверг депутаты парламента Киргизии единогласно проголосовали за самороспуск законодательного собрания. Как объяснил спикер Нурланбек Тургунбек уулу, это сделано для того, чтобы увеличить временной разрыв между двумя важными политическими событиями: выборами парламента, которые по графику должны были состояться в ноябре 2026 года, и выборами президента, намеченными на январь 2027 года.
В июне президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон об изменении системы выборов в парламент. Ранее депутаты избирались по мажоритарно-пропорциональной системе. Так, 54 депутата баллотировались от политических партий по единому избирательному округу, еще 36 - по одномандатным округам от политических объединений или путем самовыдвижения. Теперь же образуются 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых избираются по три депутата. Право выдвижения кандидатов в нардепы по многомандатным территориальным избирательным округам принадлежит политическим партиям и гражданам путем самовыдвижения.
Флаг Киргизии - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
В Киргизии депутаты проголосовали за самороспуск заксобрания
25 сентября, 09:37
 
В миреКиргизияСадыр Жапаров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала