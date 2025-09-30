https://ria.ru/20250930/kirgiziya-2045277151.html

Президент Киргизии назначил дату досрочных выборов в парламент

2025-09-30T04:54:00+03:00

в мире

киргизия

садыр жапаров

БИШКЕК, 30 сен - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров назначил досрочные выборы парламента республики на 30 ноября 2025 года, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе главы государства. "Президент Садыр Жапаров назначил досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша (парламента - ред.) на 30 ноября 2025 года", - говорится в сообщении.Согласно президентскому указу, текст которого приводит пресс-служба, центризбиркому республики поручено организовать проведение выборов в соответствии с законодательством Киргизии и применить дистанционное голосование, а кабмину - выделить необходимые финансовые средства для проведения выборов и принять меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, а также охраны общественного порядка.В минувший четверг депутаты парламента Киргизии единогласно проголосовали за самороспуск законодательного собрания. Как объяснил спикер Нурланбек Тургунбек уулу, это сделано для того, чтобы увеличить временной разрыв между двумя важными политическими событиями: выборами парламента, которые по графику должны были состояться в ноябре 2026 года, и выборами президента, намеченными на январь 2027 года.В июне президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон об изменении системы выборов в парламент. Ранее депутаты избирались по мажоритарно-пропорциональной системе. Так, 54 депутата баллотировались от политических партий по единому избирательному округу, еще 36 - по одномандатным округам от политических объединений или путем самовыдвижения. Теперь же образуются 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых избираются по три депутата. Право выдвижения кандидатов в нардепы по многомандатным территориальным избирательным округам принадлежит политическим партиям и гражданам путем самовыдвижения.

киргизия

