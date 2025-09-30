https://ria.ru/20250930/kiev-2045351308.html
Лавров назвал заявления США по "Томагавкам" результатом давления Европы
Лавров назвал заявления США по "Томагавкам" результатом давления Европы - РИА Новости, 30.09.2025
Лавров назвал заявления США по "Томагавкам" результатом давления Европы
Заявления о возможных поставках ракет "Томагавк" Киеву вызваны давлением на Вашингтон европейскими странами, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T13:21:00+03:00
2025-09-30T13:21:00+03:00
2025-09-30T13:26:00+03:00
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Заявления о возможных поставках ракет "Томагавк" Киеву вызваны давлением на Вашингтон европейскими странами, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил телеканалу Fox News, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет "Томагавк" Украине, однако финальное решение остается за американским лидером. "Я думаю, что это результат прежде всего давления Европы на Вашингтон, и Вашингтон хочет показать, что они учитывают мнение своих союзников. Я не думаю, что мы уже имеем дело с принятым решением. "Томагавки" американцы далеко не всем поставляют", - сказал Лавров журналистам по итогам XXII заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Лавров назвал заявления США по "Томагавкам" результатом давления Европы
