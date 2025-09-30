Рейтинг@Mail.ru
Мирошник объяснил, почему ВСУ совершают военные преступления - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:01 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/kiev-2045283523.html
Мирошник объяснил, почему ВСУ совершают военные преступления
Мирошник объяснил, почему ВСУ совершают военные преступления - РИА Новости, 30.09.2025
Мирошник объяснил, почему ВСУ совершают военные преступления
Киев на фоне поражений на поле боя стремится показать хоть какие-то "успехи" и совершает сотни военных преступлений против гражданского населения, атакуя... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T07:01:00+03:00
2025-09-30T07:01:00+03:00
в мире
родион мирошник
курская аэс-2
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993640528_0:0:1170:659_1920x0_80_0_0_7a33701f1c9796e2b978ffc59bf6b604.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Киев на фоне поражений на поле боя стремится показать хоть какие-то "успехи" и совершает сотни военных преступлений против гражданского населения, атакуя гражданские объекты и убивая мирных жителей, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Проведение 80-й сессии Генассамблеи ООН было расценено руководством киевского режима как повод для усиления атак на российские регионы. Для поездки Зеленского в Нью-Йорк требовалось создание "кровавого фона". Совершая сотни военных преступлений против гражданского населения, Киев стремился демонстрировать свою способность хоть к каким-то успехам, подменяя проигрыш на поле боя атаками на гражданские объекты и убийствами мирных жителей", - заявил Мирошник в своем еженедельном обзоре за 22-28 сентября, поступившем в распоряжение РИА Новости. Он отметил, что за этот период формирования киевского режима совершали убийства и наносили увечья мирным жителям, атаковали гражданскую энергетическую, газо- и водоснабжающую инфраструктуру, гражданский транспорт, а также наносили преднамеренные удары по местам массового скопления мирных граждан. "Международное гуманитарное право запрещает атаки на гражданскую инфраструктуру, особенно это касается объектов, повреждение которых несет угрозу радиоактивного заражения. Боевики киевского режима продолжили практику террористических атак по объектам атомной энергетики - атаковали дроном строящуюся Курскую АЭС-2, а также своими обстрелами по снабжающим энергосетям вынудили перевести Запорожскую АЭС на электропитание за счет аварийных дизельных генераторов", - добавил Мирошник.
https://ria.ru/20250916/obstrely-2042146503.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993640528_0:0:1170:878_1920x0_80_0_0_c38f79404d4334a4c01f67872d82ade6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, родион мирошник, курская аэс-2, запорожская аэс
В мире, Родион Мирошник, Курская АЭС-2, Запорожская АЭС
Мирошник объяснил, почему ВСУ совершают военные преступления

Мирошник: ВСУ совершают военные преступления, пытаясь показать "успехи"

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Киев на фоне поражений на поле боя стремится показать хоть какие-то "успехи" и совершает сотни военных преступлений против гражданского населения, атакуя гражданские объекты и убивая мирных жителей, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Проведение 80-й сессии Генассамблеи ООН было расценено руководством киевского режима как повод для усиления атак на российские регионы. Для поездки Зеленского в Нью-Йорк требовалось создание "кровавого фона". Совершая сотни военных преступлений против гражданского населения, Киев стремился демонстрировать свою способность хоть к каким-то успехам, подменяя проигрыш на поле боя атаками на гражданские объекты и убийствами мирных жителей", - заявил Мирошник в своем еженедельном обзоре за 22-28 сентября, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Он отметил, что за этот период формирования киевского режима совершали убийства и наносили увечья мирным жителям, атаковали гражданскую энергетическую, газо- и водоснабжающую инфраструктуру, гражданский транспорт, а также наносили преднамеренные удары по местам массового скопления мирных граждан.
"Международное гуманитарное право запрещает атаки на гражданскую инфраструктуру, особенно это касается объектов, повреждение которых несет угрозу радиоактивного заражения. Боевики киевского режима продолжили практику террористических атак по объектам атомной энергетики - атаковали дроном строящуюся Курскую АЭС-2, а также своими обстрелами по снабжающим энергосетям вынудили перевести Запорожскую АЭС на электропитание за счет аварийных дизельных генераторов", - добавил Мирошник.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Число ударов ВСУ по российским объектам достигло максимума, заявил Мирошник
16 сентября, 07:06
 
В миреРодион МирошникКурская АЭС-2Запорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала