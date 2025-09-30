https://ria.ru/20250930/kiev-2045283523.html

Мирошник объяснил, почему ВСУ совершают военные преступления

Мирошник объяснил, почему ВСУ совершают военные преступления - РИА Новости, 30.09.2025

Мирошник объяснил, почему ВСУ совершают военные преступления

30.09.2025

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Киев на фоне поражений на поле боя стремится показать хоть какие-то "успехи" и совершает сотни военных преступлений против гражданского населения, атакуя гражданские объекты и убивая мирных жителей, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Проведение 80-й сессии Генассамблеи ООН было расценено руководством киевского режима как повод для усиления атак на российские регионы. Для поездки Зеленского в Нью-Йорк требовалось создание "кровавого фона". Совершая сотни военных преступлений против гражданского населения, Киев стремился демонстрировать свою способность хоть к каким-то успехам, подменяя проигрыш на поле боя атаками на гражданские объекты и убийствами мирных жителей", - заявил Мирошник в своем еженедельном обзоре за 22-28 сентября, поступившем в распоряжение РИА Новости. Он отметил, что за этот период формирования киевского режима совершали убийства и наносили увечья мирным жителям, атаковали гражданскую энергетическую, газо- и водоснабжающую инфраструктуру, гражданский транспорт, а также наносили преднамеренные удары по местам массового скопления мирных граждан. "Международное гуманитарное право запрещает атаки на гражданскую инфраструктуру, особенно это касается объектов, повреждение которых несет угрозу радиоактивного заражения. Боевики киевского режима продолжили практику террористических атак по объектам атомной энергетики - атаковали дроном строящуюся Курскую АЭС-2, а также своими обстрелами по снабжающим энергосетям вынудили перевести Запорожскую АЭС на электропитание за счет аварийных дизельных генераторов", - добавил Мирошник.

