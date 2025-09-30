https://ria.ru/20250930/khusnullin-2045368557.html
Хуснуллин доложил Путину о предприятиях, работающих в СЭЗ в новых регионах
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил президенту России Владимиру Путину, что в рамках свободной экономической зоны (СЭЗ) в Донецкой и Луганской Народных... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T14:17:00+03:00
2025-09-30T14:17:00+03:00
2025-09-30T14:23:00+03:00
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил президенту России Владимиру Путину, что в рамках свободной экономической зоны (СЭЗ) в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях работают 246 предприятий. Во вторник глава государства провел встречу с вице-премьером. "Двести сорок шесть предприятий работают в рамках свободной экономической зоны (в новых регионах России – ред.), в этом году тоже добавились (новые предприятия – ред.)", - сказал Хуснуллин.
россия
Новости
ru-RU
