Рейтинг@Mail.ru
Новые регионы интегрировались в экономику России, заявил Хуснуллин - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:07 30.09.2025 (обновлено: 15:01 30.09.2025)
https://ria.ru/20250930/khusnullin-2045364977.html
Новые регионы интегрировались в экономику России, заявил Хуснуллин
Новые регионы интегрировались в экономику России, заявил Хуснуллин - РИА Новости, 30.09.2025
Новые регионы интегрировались в экономику России, заявил Хуснуллин
Новые регионы уже полноценно интегрировались в российскую экономику, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T14:07:00+03:00
2025-09-30T15:01:00+03:00
экономика
россия
марат хуснуллин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045385520_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_2887c0ff35daa33ce52b2bc59cd574ab.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Новые регионы уже полноценно интегрировались в российскую экономику, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Мы продолжаем заниматься развитием новых регионов. Они полноценно на сегодняшний день интегрировались в нашу российскую экономику. С 2025 года все реализовывают проекты уже по нашим стандартам. Ряд регионов уже даже идет на среднем уровне по сравнению с (другими) российскими регионами. Луганская Народная Республика на 29-м месте в России ", - доложил Хуснуллин.
https://ria.ru/20250930/putin-2045363290.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045385520_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5570ef9608ffe115dd9c906762445c5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, марат хуснуллин
Экономика, Россия, Марат Хуснуллин
Новые регионы интегрировались в экономику России, заявил Хуснуллин

Хуснуллин в докладе Путину: новые регионы полноценно интегрировались в экономику

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 30 сентября 2025
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 30 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 30 сентября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Новые регионы уже полноценно интегрировались в российскую экономику, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«
"Мы продолжаем заниматься развитием новых регионов. Они полноценно на сегодняшний день интегрировались в нашу российскую экономику. С 2025 года все реализовывают проекты уже по нашим стандартам. Ряд регионов уже даже идет на среднем уровне по сравнению с (другими) российскими регионами. Луганская Народная Республика на 29-м месте в России ", - доложил Хуснуллин.
Президент Владимир Путин и заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин во время встречи - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Путин обсудил с Хуснуллиным развитие инфраструктуры
Вчера, 14:04
 
ЭкономикаРоссияМарат Хуснуллин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала