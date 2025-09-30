Рейтинг@Mail.ru
Киевский режим три года мешает мирному развитию Херсонщины, заявил Сальдо - РИА Новости, 30.09.2025
23:42 30.09.2025
Киевский режим три года мешает мирному развитию Херсонщины, заявил Сальдо
Киевский режим три года мешает мирному развитию Херсонщины, заявил Сальдо - РИА Новости, 30.09.2025
Киевский режим три года мешает мирному развитию Херсонщины, заявил Сальдо
Боевики киевского режима три года пытаются помешать мирному развитию Херсонской области и нарушить уклад жизни херсонцев, заявил губернатор региона Владимир... РИА Новости, 30.09.2025
ГЕНИЧЕСК, 30 сен - РИА Новости. Боевики киевского режима три года пытаются помешать мирному развитию Херсонской области и нарушить уклад жизни херсонцев, заявил губернатор региона Владимир Сальдо в третью годовщину вхождения области в состав России, отвечая на вопрос РИА Новости о том, как изменилась обстановка за прошедшее с момента воссоединения с РФ время. "Удивительно то, что вот эти три года, конечно же, мы не ожидали, что будем работать в условиях продолжения специальной военной операции. То есть на нашей территории продолжаются боевые действия, противник все время пытается помешать мирному развитию, нарушить такой обычный стандартный уклад жизни херсонцев. Но тем не менее с помощью, которую мы получаем от правительства Российской Федерации, от президента, который постоянно интересуется и контролирует эту помощь, область развивается", - сказал Сальдо. Губернатор подчеркнул, что благодаря России, и несмотря на все враждебные действия Киева, в регионе уже очень многое сделано для улучшения жизни людей и развития инфраструктуры. "И даже вот эта точка, где мы сейчас находимся, "Таврида", - это новое место притяжения для молодежи со всей большой России", - подытожил губернатор.
ГЕНИЧЕСК, 30 сен - РИА Новости. Боевики киевского режима три года пытаются помешать мирному развитию Херсонской области и нарушить уклад жизни херсонцев, заявил губернатор региона Владимир Сальдо в третью годовщину вхождения области в состав России, отвечая на вопрос РИА Новости о том, как изменилась обстановка за прошедшее с момента воссоединения с РФ время.
«
"Удивительно то, что вот эти три года, конечно же, мы не ожидали, что будем работать в условиях продолжения специальной военной операции. То есть на нашей территории продолжаются боевые действия, противник все время пытается помешать мирному развитию, нарушить такой обычный стандартный уклад жизни херсонцев. Но тем не менее с помощью, которую мы получаем от правительства Российской Федерации, от президента, который постоянно интересуется и контролирует эту помощь, область развивается", - сказал Сальдо.
Губернатор подчеркнул, что благодаря России, и несмотря на все враждебные действия Киева, в регионе уже очень многое сделано для улучшения жизни людей и развития инфраструктуры.
"И даже вот эта точка, где мы сейчас находимся, "Таврида", - это новое место притяжения для молодежи со всей большой России", - подытожил губернатор.
