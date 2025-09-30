https://ria.ru/20250930/kherson-2045287099.html
Жители подконтрольного Киеву Херсона ждут возвращения России, заявил Сальдо
Жители подконтрольного Киеву Херсона ждут возвращения России, заявил Сальдо
Жители подконтрольного Киеву Херсона ждут возвращения России, заявил Сальдо
Жители подконтрольного украинским властям Херсона не сломлены и ждут возвращения России, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 30.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Жители подконтрольного украинским властям Херсона не сломлены и ждут возвращения России, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. Ранее Сальдо сообщал агентству, что в Херсоне действуют репрессивные органы Украины, а городская застройка используется для размещения боевиков ВСУ и техники. "Обстановка в (подконтрольном Украине - ред.) Херсоне тяжелая, но преждевременно говорить о полном опустошении — гражданские люди там есть, и они держатся. Те, кто остался в Херсоне, ждут помощи, ждут возвращения, и мы получаем оттуда сигналы — жители не сломлены", - сказал Сальдо агентству. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией отмечается 30 сентября.
