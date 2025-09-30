Рейтинг@Mail.ru
Жители подконтрольного Киеву Херсона ждут возвращения России, заявил Сальдо - РИА Новости, 30.09.2025
07:47 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/kherson-2045287099.html
Жители подконтрольного Киеву Херсона ждут возвращения России, заявил Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Жители подконтрольного украинским властям Херсона не сломлены и ждут возвращения России, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. Ранее Сальдо сообщал агентству, что в Херсоне действуют репрессивные органы Украины, а городская застройка используется для размещения боевиков ВСУ и техники. "Обстановка в (подконтрольном Украине - ред.) Херсоне тяжелая, но преждевременно говорить о полном опустошении — гражданские люди там есть, и они держатся. Те, кто остался в Херсоне, ждут помощи, ждут возвращения, и мы получаем оттуда сигналы — жители не сломлены", - сказал Сальдо агентству. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией отмечается 30 сентября.
херсон, россия, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Херсон, Россия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Жители подконтрольного Киеву Херсона ждут возвращения России, заявил Сальдо

Сальдо: жители Херсона не сломлены и ждут возвращения России

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Стела города Херсон. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Жители подконтрольного украинским властям Херсона не сломлены и ждут возвращения России, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
Ранее Сальдо сообщал агентству, что в Херсоне действуют репрессивные органы Украины, а городская застройка используется для размещения боевиков ВСУ и техники.
"Обстановка в (подконтрольном Украине - ред.) Херсоне тяжелая, но преждевременно говорить о полном опустошении — гражданские люди там есть, и они держатся. Те, кто остался в Херсоне, ждут помощи, ждут возвращения, и мы получаем оттуда сигналы — жители не сломлены", - сказал Сальдо агентству.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией отмечается 30 сентября.
ХерсонРоссияХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
