https://ria.ru/20250930/kherson-2045287099.html

Жители подконтрольного Киеву Херсона ждут возвращения России, заявил Сальдо

Жители подконтрольного Киеву Херсона ждут возвращения России, заявил Сальдо - РИА Новости, 30.09.2025

Жители подконтрольного Киеву Херсона ждут возвращения России, заявил Сальдо

Жители подконтрольного украинским властям Херсона не сломлены и ждут возвращения России, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T07:47:00+03:00

2025-09-30T07:47:00+03:00

2025-09-30T07:47:00+03:00

херсон

россия

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806947975_0:22:960:562_1920x0_80_0_0_0996ec457b849461b8e3f8e7169c55da.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Жители подконтрольного украинским властям Херсона не сломлены и ждут возвращения России, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. Ранее Сальдо сообщал агентству, что в Херсоне действуют репрессивные органы Украины, а городская застройка используется для размещения боевиков ВСУ и техники. "Обстановка в (подконтрольном Украине - ред.) Херсоне тяжелая, но преждевременно говорить о полном опустошении — гражданские люди там есть, и они держатся. Те, кто остался в Херсоне, ждут помощи, ждут возвращения, и мы получаем оттуда сигналы — жители не сломлены", - сказал Сальдо агентству. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией отмечается 30 сентября.

https://ria.ru/20250930/saldo-2045269400.html

https://ria.ru/20250930/saldo-2045278794.html

херсон

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсон, россия, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины