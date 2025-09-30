https://ria.ru/20250930/khegset-2045399366.html
Хегсет рассказал о новой миссии Пентагона
Хегсет рассказал о новой миссии Пентагона - РИА Новости, 30.09.2025
Хегсет рассказал о новой миссии Пентагона
Новой миссией Пентагона будет исключительно ведение боевых действий, заявил министр обороны США Пит Хегсет. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T15:23:00+03:00
2025-09-30T15:23:00+03:00
2025-09-30T18:30:00+03:00
министерство обороны сша
в мире
пит хегсет
пентагон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045480430_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_736ddc5c13a82fd450af3e5db051a17b.jpg
КУАНТИКО (штат Вирджиния, США), 30 сен - РИА Новости. Новой миссией Пентагона будет исключительно ведение боевых действий, заявил министр обороны США Пит Хегсет. "Единственной миссией обновленного министерства войны будет война, борьба, подготовка к войне и к победе", - сказал Хегсет на встрече с генералами и адмиралами.
https://ria.ru/20250930/pentagon-2045401439.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045480430_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_e12212a069a9ef7d85efeac6dda1e650.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны сша, в мире, пит хегсет, пентагон
Министерство обороны США, В мире, Пит Хегсет, Пентагон
Хегсет рассказал о новой миссии Пентагона
Хегсет: новой миссией Пентагона будет исключительно ведение боевых действий