Хегсет рассказал о новой миссии Пентагона

Хегсет рассказал о новой миссии Пентагона - РИА Новости, 30.09.2025

Хегсет рассказал о новой миссии Пентагона

2025-09-30T15:23:00+03:00

КУАНТИКО (штат Вирджиния, США), 30 сен - РИА Новости. Новой миссией Пентагона будет исключительно ведение боевых действий, заявил министр обороны США Пит Хегсет. "Единственной миссией обновленного министерства войны будет война, борьба, подготовка к войне и к победе", - сказал Хегсет на встрече с генералами и адмиралами.

Варвара Скокшина

