Хегсет рассказал о новой миссии Пентагона - РИА Новости, 30.09.2025
15:23 30.09.2025 (обновлено: 18:30 30.09.2025)
Хегсет рассказал о новой миссии Пентагона
министерство обороны сша
в мире
пит хегсет
пентагон
КУАНТИКО (штат Вирджиния, США), 30 сен - РИА Новости. Новой миссией Пентагона будет исключительно ведение боевых действий, заявил министр обороны США Пит Хегсет. "Единственной миссией обновленного министерства войны будет война, борьба, подготовка к войне и к победе", - сказал Хегсет на встрече с генералами и адмиралами.
министерство обороны сша, в мире, пит хегсет, пентагон
Министерство обороны США, В мире, Пит Хегсет, Пентагон
© Getty Images / Andrew HarnikПит Хегсет на встрече с высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико. 30 сентября 2025
КУАНТИКО (штат Вирджиния, США), 30 сен - РИА Новости. Новой миссией Пентагона будет исключительно ведение боевых действий, заявил министр обороны США Пит Хегсет.
"Единственной миссией обновленного министерства войны будет война, борьба, подготовка к войне и к победе", - сказал Хегсет на встрече с генералами и адмиралами.
