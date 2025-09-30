СМИ узнали, что заставило главу Пентагона бояться за свою безопасность
Daily Mail: Хегсет боится за свою безопасность после убийства Кирка
Пит Хегсет
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Шеф Пентагона Пит Хегсет боится за свою безопасность после убийства консервативного активиста Чарли Кирка, пишет газета Daily Mail со ссылкой на источники.
По словам ряда собеседников издания, Хегсет в последние несколько недель ругается на своих сотрудников, устраивает гневные тирады и много времени уделяет вопросам личной безопасности. Один из источников указал на то, что тревожность главы ведомства, похоже, возросла после убийства Кирка. Состояние Хегсета он описывает как "параноидальное" и "паническое". По данным источников, страхи шефа Пентагона подогревает его супруга, которая считает его потенциальной целью нападения.
"Он, создавший образ воина, напуган", - подчеркнул один из собеседников Daily Mail, говоря о Хегсете.
Представитель Пентагона Шон Парнелл опроверг сведения газеты в электронном письме, в котором, как она утверждает, было полно личных оскорблений. Каких именно, издание не уточняет.
Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Обвинение в преступлении предъявлено 22-летнему Тайлеру Робинсону, прокуратура планирует требовать для него смертной казни. Он сам сдался шерифу, на судебном слушании был в костюме, предотвращающем самоубийство. Власти считают, что Робинсон радикализировался в последнее время на почве "левых" идей, он жил с трансгендером* (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) и спорил с отцом, которому нравился Дональд Трамп.
