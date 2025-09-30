Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, что заставило главу Пентагона бояться за свою безопасность
30.09.2025
СМИ узнали, что заставило главу Пентагона бояться за свою безопасность
Шеф Пентагона Пит Хегсет боится за свою безопасность после убийства консервативного активиста Чарли Кирка, пишет газета Daily Mail со ссылкой на источники.
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Шеф Пентагона Пит Хегсет боится за свою безопасность после убийства консервативного активиста Чарли Кирка, пишет газета Daily Mail со ссылкой на источники. По словам ряда собеседников издания, Хегсет в последние несколько недель ругается на своих сотрудников, устраивает гневные тирады и много времени уделяет вопросам личной безопасности. Один из источников указал на то, что тревожность главы ведомства, похоже, возросла после убийства Кирка. Состояние Хегсета он описывает как "параноидальное" и "паническое". По данным источников, страхи шефа Пентагона подогревает его супруга, которая считает его потенциальной целью нападения. "Он, создавший образ воина, напуган", - подчеркнул один из собеседников Daily Mail, говоря о Хегсете. Представитель Пентагона Шон Парнелл опроверг сведения газеты в электронном письме, в котором, как она утверждает, было полно личных оскорблений. Каких именно, издание не уточняет. Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Обвинение в преступлении предъявлено 22-летнему Тайлеру Робинсону, прокуратура планирует требовать для него смертной казни. Он сам сдался шерифу, на судебном слушании был в костюме, предотвращающем самоубийство. Власти считают, что Робинсон радикализировался в последнее время на почве "левых" идей, он жил с трансгендером* (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) и спорил с отцом, которому нравился Дональд Трамп. * движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено
сша
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Шеф Пентагона Пит Хегсет боится за свою безопасность после убийства консервативного активиста Чарли Кирка, пишет газета Daily Mail со ссылкой на источники.
По словам ряда собеседников издания, Хегсет в последние несколько недель ругается на своих сотрудников, устраивает гневные тирады и много времени уделяет вопросам личной безопасности. Один из источников указал на то, что тревожность главы ведомства, похоже, возросла после убийства Кирка. Состояние Хегсета он описывает как "параноидальное" и "паническое". По данным источников, страхи шефа Пентагона подогревает его супруга, которая считает его потенциальной целью нападения.
"Он, создавший образ воина, напуган", - подчеркнул один из собеседников Daily Mail, говоря о Хегсете.
Представитель Пентагона Шон Парнелл опроверг сведения газеты в электронном письме, в котором, как она утверждает, было полно личных оскорблений. Каких именно, издание не уточняет.
Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Обвинение в преступлении предъявлено 22-летнему Тайлеру Робинсону, прокуратура планирует требовать для него смертной казни. Он сам сдался шерифу, на судебном слушании был в костюме, предотвращающем самоубийство. Власти считают, что Робинсон радикализировался в последнее время на почве "левых" идей, он жил с трансгендером* (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) и спорил с отцом, которому нравился Дональд Трамп.
* движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено
