https://ria.ru/20250930/khamas-2045276366.html
СМИ: ХАМАС ответит на план Трампа по Газе только через несколько дней
СМИ: ХАМАС ответит на план Трампа по Газе только через несколько дней - РИА Новости, 30.09.2025
СМИ: ХАМАС ответит на план Трампа по Газе только через несколько дней
Палестинское движение ХАМАС, вероятно, даст ответ на план президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта в секторе Газа только через... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T04:36:00+03:00
2025-09-30T04:36:00+03:00
2025-09-30T04:36:00+03:00
в мире
сша
катар
египет
дональд трамп
хамас
politico
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916786235_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_cfce1e60ad4c2da19cbd0d2bb1993290.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС, вероятно, даст ответ на план президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта в секторе Газа только через несколько дней, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного осведомленного дипломата. В понедельник Белый дом опубликовал мирный план Трампа по Газе из 20 пунктов. Как сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на осведомленный дипломатический источник, Египет и Катар передали движению ХАМАС план США по прекращению войны в секторе Газа, движение пообещало его изучить. "Ответ (ХАМАС на план Трампа - ред.) может не приходить в течение нескольких дней", - говорится в сообщении. Обнародованное в понедельник предложение предусматривает, в частности, немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что ХАМАС и "другие группировки" должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом.
https://ria.ru/20250930/gaza-2045275452.html
сша
катар
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916786235_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_c47e918339bd4d7487d4bf5588105ff2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, катар, египет, дональд трамп, хамас, politico, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, США, Катар, Египет, Дональд Трамп, ХАМАС, Politico, Обострение палестино-израильского конфликта
СМИ: ХАМАС ответит на план Трампа по Газе только через несколько дней
Politico: ХАМАС ответит на план Трампа по Газе только через несколько дней