СМИ: ХАМАС ответит на план Трампа по Газе только через несколько дней

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС, вероятно, даст ответ на план президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта в секторе Газа только через несколько дней, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного осведомленного дипломата. В понедельник Белый дом опубликовал мирный план Трампа по Газе из 20 пунктов. Как сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на осведомленный дипломатический источник, Египет и Катар передали движению ХАМАС план США по прекращению войны в секторе Газа, движение пообещало его изучить. "Ответ (ХАМАС на план Трампа - ред.) может не приходить в течение нескольких дней", - говорится в сообщении. Обнародованное в понедельник предложение предусматривает, в частности, немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что ХАМАС и "другие группировки" должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом.

