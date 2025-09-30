https://ria.ru/20250930/kellog-2045432020.html
Келлог сделал новое заявление о контактах США с Путиным
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Вашингтон контактирует с Владимиром Путиным через белорусского лидера Александра Лукашенко, заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог на конференции Warsaw Security Forum. "Мы знаем, что Лукашенко много разговаривает с президентом Путиным. <...> Мы установили отношения, чтобы убедиться в открытии линии коммуникации. Так мы могли удостовериться, что наш посыл будет полностью донесен до Путина", — рассказал он. По его словам, именно по этой причине США принимали участие в освобождении политических заключенных в Белоруссии. Лукашенко в конце июня встретился с Келлогом. Позднее пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт сообщила, что Лукашенко по просьбе американского лидера Дональда Трампа помиловал 14 человек, отбывавших наказание в республике.
