Келлог сделал новое заявление о контактах США с Путиным - РИА Новости, 30.09.2025
15:44 30.09.2025
Келлог сделал новое заявление о контактах США с Путиным
2025-09-30T15:44:00+03:00
2025-09-30T15:44:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
александр лукашенко
кит келлог
владимир путин
украина
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Вашингтон контактирует с Владимиром Путиным через белорусского лидера Александра Лукашенко, заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог на конференции Warsaw Security Forum. "Мы знаем, что Лукашенко много разговаривает с президентом Путиным. &lt;...&gt; Мы установили отношения, чтобы убедиться в открытии линии коммуникации. Так мы могли удостовериться, что наш посыл будет полностью донесен до Путина", — рассказал он. По его словам, именно по этой причине США принимали участие в освобождении политических заключенных в Белоруссии. Лукашенко в конце июня встретился с Келлогом. Позднее пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт сообщила, что Лукашенко по просьбе американского лидера Дональда Трампа помиловал 14 человек, отбывавших наказание в республике.
сша
вашингтон (штат)
украина
© AP Photo / Mariam ZuhaibКит Келлог
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Кит Келлог. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Вашингтон контактирует с Владимиром Путиным через белорусского лидера Александра Лукашенко, заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог на конференции Warsaw Security Forum.
"Мы знаем, что Лукашенко много разговаривает с президентом Путиным. <...> Мы установили отношения, чтобы убедиться в открытии линии коммуникации. Так мы могли удостовериться, что наш посыл будет полностью донесен до Путина", — рассказал он.
По его словам, именно по этой причине США принимали участие в освобождении политических заключенных в Белоруссии.
Лукашенко в конце июня встретился с Келлогом. Позднее пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт сообщила, что Лукашенко по просьбе американского лидера Дональда Трампа помиловал 14 человек, отбывавших наказание в республике.
