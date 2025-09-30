Рейтинг@Mail.ru
Келлог рассказал о позиции Трампа по украинскому вопросу - РИА Новости, 30.09.2025
11:23 30.09.2025
Келлог рассказал о позиции Трампа по украинскому вопросу
Спецпосланник президента США Кит Келлог не стал прямо отвечать на вопрос, стал ли американский лидер Дональд Трамп твёрже поддерживать Украину с начала... РИА Новости, 30.09.2025
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Спецпосланник президента США Кит Келлог не стал прямо отвечать на вопрос, стал ли американский лидер Дональд Трамп твёрже поддерживать Украину с начала президентского срока, заявив, что американский лидер сохраняет "сбалансированную позицию". "Я думаю, что президент Трамп был исключительно сбалансированным, и именно это он всегда старается делать… Он идёт прямо посередине, и это лучшее, что он может сделать публично", - сказал Келлог, выступая на форуме WSF 2025 "Securing Europe: Transatlantic Strategies in a Time of War and Uncertainty". Он добавил, что Трамп действует как посредник и стремится учитывать позиции обеих сторон.
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Спецпосланник президента США Кит Келлог не стал прямо отвечать на вопрос, стал ли американский лидер Дональд Трамп твёрже поддерживать Украину с начала президентского срока, заявив, что американский лидер сохраняет "сбалансированную позицию".
"Я думаю, что президент Трамп был исключительно сбалансированным, и именно это он всегда старается делать… Он идёт прямо посередине, и это лучшее, что он может сделать публично", - сказал Келлог, выступая на форуме WSF 2025 "Securing Europe: Transatlantic Strategies in a Time of War and Uncertainty".
Он добавил, что Трамп действует как посредник и стремится учитывать позиции обеих сторон.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Украинское урегулирование: переводя Трампа на понятный язык
Вчера, 08:00
 
