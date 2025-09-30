https://ria.ru/20250930/kazaki-2045494812.html
В Ростовской области обсудили повышение роли казаков в безопасности
В Ростовской области обсудили повышение роли казаков в безопасности - РИА Новости, 30.09.2025
В Ростовской области обсудили повышение роли казаков в безопасности
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь обсудил с атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым вопросы повышения роли казачества в... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T19:22:00+03:00
2025-09-30T19:22:00+03:00
2025-09-30T19:22:00+03:00
ростовская область
ростовская область
дон
ростов-на-дону
юрий слюсарь
александр i
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002780308_0:130:2000:1255_1920x0_80_0_0_c652332a4d3d8b82b79fd323ed5ea363.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 сен - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь обсудил с атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым вопросы повышения роли казачества в обеспечении безопасности в регионе, сообщает правительство области. "Повышение роли казаков в обеспечении безопасности в донском регионе и развитие системы непрерывного казачьего образования обсудили губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов", - говорится в сообщении. Кузнецов отметил особую роль Всевеликого войска Донского в общероссийском казачьем обществе. "Донское общество у нас первое и самое мощное. Всегда ему особое внимание", - сказал атаман. По информации правительства региона, казаки из Ростовской области участвуют в специальной военной операции, собирают и отправляют гуманитарную помощь, несут постоянную службу в дружинах и пожарных командах. Слюсарь и Кузнецов договорились о дальнейшем тесном взаимодействии в вопросе расширения участия казаков в несении государственной службы. Глава региона, в свою очередь, указал на актуальность развития в Ростовской области системы непрерывного казачьего образования. На сегодня она объединяет 776 образовательных организаций, где обучаются более 140 тысяч человек. "Важно воспитывать молодежь в духе патриотизма и гражданской ответственности, и казачье образование здесь мощный инструмент. Обучение в казачьих кадетских корпусах очень популярно у нас на Дону - и среди ребят, и среди их родителей", - рассказал Слюсарь. В 2024 году начал работу Каменский генерала Денисова казачий кадетский корпус на 220 мест. Запланировано строительство кадетского корпуса в Ростове-на-Дону и открытие корпусов на севере области. Завершается реконструкция Мариинской гимназии в поселке Шолоховском, что позволит увеличить число воспитанниц со 120 до 250. Ведутся работы по проекту реконструкции Донского императора Александра III казачьего кадетского корпуса.
https://ria.ru/20250926/rostov-2044568361.html
https://ria.ru/20250930/sotrudnichestvo-2045339783.html
ростовская область
дон
ростов-на-дону
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002780308_171:0:1948:1333_1920x0_80_0_0_943a50af79a3259e1ad6a4363e8f7546.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, дон, ростов-на-дону, юрий слюсарь , александр i
Ростовская область , Ростовская область, Дон, Ростов-на-Дону, Юрий Слюсарь , Александр I
В Ростовской области обсудили повышение роли казаков в безопасности
Повышение роли казаков в обеспечении безопасности обсудили в Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 сен - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь обсудил с атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым вопросы повышения роли казачества в обеспечении безопасности в регионе, сообщает правительство области.
"Повышение роли казаков в обеспечении безопасности в донском регионе и развитие системы непрерывного казачьего образования обсудили губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов", - говорится в сообщении.
Кузнецов отметил особую роль Всевеликого войска Донского в общероссийском казачьем обществе. "Донское общество у нас первое и самое мощное. Всегда ему особое внимание", - сказал атаман.
По информации правительства региона, казаки из Ростовской области участвуют в специальной военной операции, собирают и отправляют гуманитарную помощь, несут постоянную службу в дружинах и пожарных командах. Слюсарь и Кузнецов договорились о дальнейшем тесном взаимодействии в вопросе расширения участия казаков в несении государственной службы.
Глава региона, в свою очередь, указал на актуальность развития в Ростовской области системы непрерывного казачьего образования. На сегодня она объединяет 776 образовательных организаций, где обучаются более 140 тысяч человек. "Важно воспитывать молодежь в духе патриотизма и гражданской ответственности, и казачье образование здесь мощный инструмент. Обучение в казачьих кадетских корпусах очень популярно у нас на Дону - и среди ребят, и среди их родителей", - рассказал Слюсарь.
В 2024 году начал работу Каменский генерала Денисова казачий кадетский корпус на 220 мест. Запланировано строительство кадетского корпуса в Ростове-на-Дону и открытие корпусов на севере области. Завершается реконструкция Мариинской гимназии в поселке Шолоховском, что позволит увеличить число воспитанниц со 120 до 250. Ведутся работы по проекту реконструкции Донского императора Александра III казачьего кадетского корпуса.