В Ростовской области обсудили повышение роли казаков в безопасности

В Ростовской области обсудили повышение роли казаков в безопасности

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 сен - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь обсудил с атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым вопросы повышения роли казачества в обеспечении безопасности в регионе, сообщает правительство области. "Повышение роли казаков в обеспечении безопасности в донском регионе и развитие системы непрерывного казачьего образования обсудили губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов", - говорится в сообщении. Кузнецов отметил особую роль Всевеликого войска Донского в общероссийском казачьем обществе. "Донское общество у нас первое и самое мощное. Всегда ему особое внимание", - сказал атаман. По информации правительства региона, казаки из Ростовской области участвуют в специальной военной операции, собирают и отправляют гуманитарную помощь, несут постоянную службу в дружинах и пожарных командах. Слюсарь и Кузнецов договорились о дальнейшем тесном взаимодействии в вопросе расширения участия казаков в несении государственной службы. Глава региона, в свою очередь, указал на актуальность развития в Ростовской области системы непрерывного казачьего образования. На сегодня она объединяет 776 образовательных организаций, где обучаются более 140 тысяч человек. "Важно воспитывать молодежь в духе патриотизма и гражданской ответственности, и казачье образование здесь мощный инструмент. Обучение в казачьих кадетских корпусах очень популярно у нас на Дону - и среди ребят, и среди их родителей", - рассказал Слюсарь. В 2024 году начал работу Каменский генерала Денисова казачий кадетский корпус на 220 мест. Запланировано строительство кадетского корпуса в Ростове-на-Дону и открытие корпусов на севере области. Завершается реконструкция Мариинской гимназии в поселке Шолоховском, что позволит увеличить число воспитанниц со 120 до 250. Ведутся работы по проекту реконструкции Донского императора Александра III казачьего кадетского корпуса.

