https://ria.ru/20250930/katar-2045362126.html
Доха ценит приверженность США прекращению войны в Газе, заявил МИД Катара
Доха ценит приверженность США прекращению войны в Газе, заявил МИД Катара - РИА Новости, 30.09.2025
Доха ценит приверженность США прекращению войны в Газе, заявил МИД Катара
Власти Катара высоко ценят приверженность США прекращению войны в секторе Газа, заявил спикер татарского МИД Маджид Аль-Ансари на пресс-конференции во вторник. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T13:59:00+03:00
2025-09-30T13:59:00+03:00
2025-09-30T13:59:00+03:00
в мире
сша
катар
доха
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041112649_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e178901674c68273c61c37f1eeafdac3.jpg
ДОХА, 30 сен - РИА Новости. Власти Катара высоко ценят приверженность США прекращению войны в секторе Газа, заявил спикер татарского МИД Маджид Аль-Ансари на пресс-конференции во вторник. "Мы высоко ценим приверженность США прекращению войны в секторе Газа. Наша цель - прекращение войны и голода в Газе", - сказал Аль-Ансари.
https://ria.ru/20250929/tramp-2045249589.html
сша
катар
доха
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041112649_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f9e772e4fcb340bb20cc0b98cc1e077d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, катар, доха, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, США, Катар, Доха, Обострение палестино-израильского конфликта
Доха ценит приверженность США прекращению войны в Газе, заявил МИД Катара
Аль-Ансари: Катар высоко ценит приверженность США прекращению войны в Газе