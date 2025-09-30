https://ria.ru/20250930/katar-2045362126.html

Доха ценит приверженность США прекращению войны в Газе, заявил МИД Катара

Власти Катара высоко ценят приверженность США прекращению войны в секторе Газа, заявил спикер татарского МИД Маджид Аль-Ансари на пресс-конференции во вторник. РИА Новости, 30.09.2025

ДОХА, 30 сен - РИА Новости. Власти Катара высоко ценят приверженность США прекращению войны в секторе Газа, заявил спикер татарского МИД Маджид Аль-Ансари на пресс-конференции во вторник. "Мы высоко ценим приверженность США прекращению войны в секторе Газа. Наша цель - прекращение войны и голода в Газе", - сказал Аль-Ансари.

