Рейтинг@Mail.ru
МИД Катара оценил план Трампа по урегулированию конфликта в Газе - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:49 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/katar-2045359920.html
МИД Катара оценил план Трампа по урегулированию конфликта в Газе
МИД Катара оценил план Трампа по урегулированию конфликта в Газе - РИА Новости, 30.09.2025
МИД Катара оценил план Трампа по урегулированию конфликта в Газе
План президента США Дональда Трампа по окончанию войны в секторе Газа является полноценным для немедленного прекращения огня, заявил спикер катарского МИД... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T13:49:00+03:00
2025-09-30T13:49:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043828675_0:0:2453:1380_1920x0_80_0_0_faa6185dbbffd191b009ef9ec8bfd8c0.jpg
ДОХА, 30 сен - РИА Новости. План президента США Дональда Трампа по окончанию войны в секторе Газа является полноценным для немедленного прекращения огня, заявил спикер катарского МИД Маджид Аль-Ансари на пресс-конференции во вторник. "План Трампа по окончанию войны в секторе Газа представляет собой полное видение по этому вопросу, чтобы немедленно прекратить военные действия", - сказал Аль-Ансари.
https://ria.ru/20250929/tramp-2045249589.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043828675_96:0:2232:1602_1920x0_80_0_0_6daa96da2bd93e4c2abb7554bd8b4865.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
МИД Катара оценил план Трампа по урегулированию конфликта в Газе

МИД Катара назвал план Трампа по Газе полным

© AP Photo / Yuki IwamuraПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© AP Photo / Yuki Iwamura
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОХА, 30 сен - РИА Новости. План президента США Дональда Трампа по окончанию войны в секторе Газа является полноценным для немедленного прекращения огня, заявил спикер катарского МИД Маджид Аль-Ансари на пресс-конференции во вторник.
"План Трампа по окончанию войны в секторе Газа представляет собой полное видение по этому вопросу, чтобы немедленно прекратить военные действия", - сказал Аль-Ансари.
Израильские танки недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Белый дом опубликовал план Трампа по Газе
29 сентября, 21:56
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала