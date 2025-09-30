https://ria.ru/20250930/katar-2045359920.html
МИД Катара оценил план Трампа по урегулированию конфликта в Газе
МИД Катара оценил план Трампа по урегулированию конфликта в Газе - РИА Новости, 30.09.2025
МИД Катара оценил план Трампа по урегулированию конфликта в Газе
План президента США Дональда Трампа по окончанию войны в секторе Газа является полноценным для немедленного прекращения огня, заявил спикер катарского МИД... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T13:49:00+03:00
2025-09-30T13:49:00+03:00
2025-09-30T13:49:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043828675_0:0:2453:1380_1920x0_80_0_0_faa6185dbbffd191b009ef9ec8bfd8c0.jpg
ДОХА, 30 сен - РИА Новости. План президента США Дональда Трампа по окончанию войны в секторе Газа является полноценным для немедленного прекращения огня, заявил спикер катарского МИД Маджид Аль-Ансари на пресс-конференции во вторник. "План Трампа по окончанию войны в секторе Газа представляет собой полное видение по этому вопросу, чтобы немедленно прекратить военные действия", - сказал Аль-Ансари.
https://ria.ru/20250929/tramp-2045249589.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043828675_96:0:2232:1602_1920x0_80_0_0_6daa96da2bd93e4c2abb7554bd8b4865.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
МИД Катара оценил план Трампа по урегулированию конфликта в Газе
МИД Катара назвал план Трампа по Газе полным