https://ria.ru/20250930/kaliningrad-2045459950.html
В Калининграде грузовик сбил насмерть ребенка
В Калининграде грузовик сбил насмерть ребенка - РИА Новости, 30.09.2025
В Калининграде грузовик сбил насмерть ребенка
Водитель грузового автомобиля насмерть сбил 9 -летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T17:10:00+03:00
2025-09-30T17:10:00+03:00
2025-09-30T17:10:00+03:00
происшествия
калининград
калининградская область
гибдд мвд рф
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_27c3978272a155a9ba9b07923d0a89ca.jpg
КАЛИНИНГРАД, 30 сен — РИА Новости. Водитель грузового автомобиля насмерть сбил 9 -летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает пресс-служба регионального УМВД. По оперативной информации ГАИ, во вторник около 13.54 (14.54 мск) в Калининграде на пересечении улиц Банковская и Коммунальная водитель грузового автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 9-летнего пешехода. "В результате ДТП несовершеннолетний пешеход скончался на месте", - говорится в сообщении в Telegram – канале областного УМВД. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. По информации пресс-службы прокуратуры Калининградской области, ведомство координирует работу правоохранительных органов и контролирует установление обстоятельств аварии.
https://ria.ru/20250930/vrach-2045456588.html
калининград
калининградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:108:2443:1940_1920x0_80_0_0_cfba88f858c918bbfb953240345ce6d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калининград, калининградская область, гибдд мвд рф, telegram
Происшествия, Калининград, Калининградская область, ГИБДД МВД РФ, Telegram
В Калининграде грузовик сбил насмерть ребенка
В Калининграде грузовик насмерть сбил 9-летнего мальчика