В Калининграде грузовик сбил насмерть ребенка - РИА Новости, 30.09.2025
17:10 30.09.2025
В Калининграде грузовик сбил насмерть ребенка
2025-09-30T17:10:00+03:00
2025-09-30T17:10:00+03:00
КАЛИНИНГРАД, 30 сен — РИА Новости. Водитель грузового автомобиля насмерть сбил 9 -летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает пресс-служба регионального УМВД. По оперативной информации ГАИ, во вторник около 13.54 (14.54 мск) в Калининграде на пересечении улиц Банковская и Коммунальная водитель грузового автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 9-летнего пешехода. "В результате ДТП несовершеннолетний пешеход скончался на месте", - говорится в сообщении в Telegram – канале областного УМВД. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. По информации пресс-службы прокуратуры Калининградской области, ведомство координирует работу правоохранительных органов и контролирует установление обстоятельств аварии.
КАЛИНИНГРАД, 30 сен — РИА Новости. Водитель грузового автомобиля насмерть сбил 9 -летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По оперативной информации ГАИ, во вторник около 13.54 (14.54 мск) в Калининграде на пересечении улиц Банковская и Коммунальная водитель грузового автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 9-летнего пешехода.
"В результате ДТП несовершеннолетний пешеход скончался на месте", - говорится в сообщении в Telegram – канале областного УМВД.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. По информации пресс-службы прокуратуры Калининградской области, ведомство координирует работу правоохранительных органов и контролирует установление обстоятельств аварии.
