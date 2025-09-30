https://ria.ru/20250930/kaliningrad-2045459950.html

В Калининграде грузовик сбил насмерть ребенка

Водитель грузового автомобиля насмерть сбил 9 -летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.09.2025

КАЛИНИНГРАД, 30 сен — РИА Новости. Водитель грузового автомобиля насмерть сбил 9 -летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает пресс-служба регионального УМВД. По оперативной информации ГАИ, во вторник около 13.54 (14.54 мск) в Калининграде на пересечении улиц Банковская и Коммунальная водитель грузового автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 9-летнего пешехода. "В результате ДТП несовершеннолетний пешеход скончался на месте", - говорится в сообщении в Telegram – канале областного УМВД. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. По информации пресс-службы прокуратуры Калининградской области, ведомство координирует работу правоохранительных органов и контролирует установление обстоятельств аварии.

