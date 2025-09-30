Рейтинг@Mail.ru
Пугачевой предъявили третий иск - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:43 30.09.2025 (обновлено: 16:32 30.09.2025)
https://ria.ru/20250930/isk-2045378676.html
Пугачевой предъявили третий иск
Пугачевой предъявили третий иск - РИА Новости, 30.09.2025
Пугачевой предъявили третий иск
Третий иск о защите чести и достоинства к певице Алле Пугачевой зарегистрирован в суде, сказано в данных Одинцовского суда Подмосковья, с которыми ознакомилось... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T14:43:00+03:00
2025-09-30T16:32:00+03:00
московская область (подмосковье)
алла пугачева
россия
афганистан
александр трещев
афганская война (1979—1989)
катерина гордеева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045122819_0:152:1672:1092_1920x0_80_0_0_d8eb288f0c99c4bfc557a76801da7abd.jpg
ОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Третий иск о защите чести и достоинства к певице Алле Пугачевой зарегистрирован в суде, сказано в данных Одинцовского суда Подмосковья, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Иск о защите чести, достоинства, деловой репутации зарегистрирован в суде", - сказано в материалах. Истец - глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, ответчик - Алла Пугачева. Отмечается, что пока иск оставлен без движения. Ранее Бородин сообщил, что создал петицию о лишении Аллы Пугачевой звания народной артистки России. Также с иском к певице обращался юрист и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещёв, требуя 1,5 миллиарда рублей. Он подал иск сразу в два суда, оба его зарегистрировали, но один оставил без движений - там не указан адрес певицы. Интервью с Пугачевой вышло 10 сентября на канале "Скажи Гордеевой" (Катерина Гордеева* признана иноагентом). Трещев подал иск о защите чести и достоинства, так как, по его утверждению, воспринял слова певицы "на свой счёт". По мнению Трещева, в интервью Пугачева порочила честь президента, сомневалась в правильности принятых им решений, оскорбляла армию и правоохранительные органы, при этом восхваляя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева. Трещев заявлял, что направил иск сразу в два суда. Себе он намерен оставить 1 рубль, а остальное перечислить в доход федерального бюджета — на нужды ветеранов. *Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20250924/pugacheva-2043998691.html
московская область (подмосковье)
россия
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045122819_0:0:1672:1254_1920x0_80_0_0_7f8b062b43d38ce8642a5d6e03229f32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), алла пугачева, россия, афганистан, александр трещев, афганская война (1979—1989), катерина гордеева
Московская область (Подмосковье), Алла Пугачева, Россия, Афганистан, Александр Трещев, Афганская война (1979—1989), Катерина Гордеева
Пугачевой предъявили третий иск

Суд зарегистрировал третий иск о защите чести и достоинства к Пугачевой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певица Алла Пугачева. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Третий иск о защите чести и достоинства к певице Алле Пугачевой зарегистрирован в суде, сказано в данных Одинцовского суда Подмосковья, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Иск о защите чести, достоинства, деловой репутации зарегистрирован в суде", - сказано в материалах. Истец - глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, ответчик - Алла Пугачева.
Отмечается, что пока иск оставлен без движения.
Ранее Бородин сообщил, что создал петицию о лишении Аллы Пугачевой звания народной артистки России.
Также с иском к певице обращался юрист и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещёв, требуя 1,5 миллиарда рублей. Он подал иск сразу в два суда, оба его зарегистрировали, но один оставил без движений - там не указан адрес певицы.
Интервью с Пугачевой вышло 10 сентября на канале "Скажи Гордеевой" (Катерина Гордеева* признана иноагентом). Трещев подал иск о защите чести и достоинства, так как, по его утверждению, воспринял слова певицы "на свой счёт".
По мнению Трещева, в интервью Пугачева порочила честь президента, сомневалась в правильности принятых им решений, оскорбляла армию и правоохранительные органы, при этом восхваляя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.
Трещев заявлял, что направил иск сразу в два суда. Себе он намерен оставить 1 рубль, а остальное перечислить в доход федерального бюджета — на нужды ветеранов.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Суд оставил без движения иск к Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей
24 сентября, 13:20
 
Московская область (Подмосковье)Алла ПугачеваРоссияАфганистанАлександр ТрещевАфганская война (1979—1989)Катерина Гордеева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала