Пугачевой предъявили третий иск

2025-09-30T14:43:00+03:00

2025-09-30T14:43:00+03:00

2025-09-30T16:32:00+03:00

ОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Третий иск о защите чести и достоинства к певице Алле Пугачевой зарегистрирован в суде, сказано в данных Одинцовского суда Подмосковья, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Иск о защите чести, достоинства, деловой репутации зарегистрирован в суде", - сказано в материалах. Истец - глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, ответчик - Алла Пугачева. Отмечается, что пока иск оставлен без движения. Ранее Бородин сообщил, что создал петицию о лишении Аллы Пугачевой звания народной артистки России. Также с иском к певице обращался юрист и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещёв, требуя 1,5 миллиарда рублей. Он подал иск сразу в два суда, оба его зарегистрировали, но один оставил без движений - там не указан адрес певицы. Интервью с Пугачевой вышло 10 сентября на канале "Скажи Гордеевой" (Катерина Гордеева* признана иноагентом). Трещев подал иск о защите чести и достоинства, так как, по его утверждению, воспринял слова певицы "на свой счёт". По мнению Трещева, в интервью Пугачева порочила честь президента, сомневалась в правильности принятых им решений, оскорбляла армию и правоохранительные органы, при этом восхваляя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева. Трещев заявлял, что направил иск сразу в два суда. Себе он намерен оставить 1 рубль, а остальное перечислить в доход федерального бюджета — на нужды ветеранов. *Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

