В иркутской школе начали проверку после давки

Иркутский главк Следственного комитета начал проверку после сообщений о давке в одной из школ областного центра. РИА Новости, 30.09.2025
ИРКУТСК, 30 сен — РИА Новости. Иркутский главк Следственного комитета начал проверку после сообщений о давке в одной из школ областного центра. Об инциденте в школе № 19 полиция узнала по результатам мониторинга СМИ и соцсетей. Как говорится в публикациях, после уроков дети одновременно вышли из классов и возле гардероба образовалась давка. По данным областной прокуратуры, несколько ряд учеников получили травмы, пострадало имущество. "По данному факту следственными органами следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области организовано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 Уголовного кодекса Российской Федерации (халатность)", — говорится в релизе. Прокуратура, со своей стороны, тоже проводит проверку, чтобы оценить исполнение законодательства об образовании, организации безопасного пребывания детей в учебном заведении и защите прав несовершеннолетних. К давке привело то, что у учеников разных классов одновременно закончились уроки. Случилось это потому, что красноярская компания "КрасПит", выигравшая аукцион по организации питания в 29 школах, в том числе в школе № 19, не смогла вовремя открыть столовые. По закону без организованного питания младшие классы могут находиться на занятиях не более трех часов, старшие — четыре часа. В результате школам пришлось сократить учебный процесс.
ИРКУТСК, 30 сен — РИА Новости. Иркутский главк Следственного комитета начал проверку после сообщений о давке в одной из школ областного центра.
Об инциденте в школе № 19 полиция узнала по результатам мониторинга СМИ и соцсетей. Как говорится в публикациях, после уроков дети одновременно вышли из классов и возле гардероба образовалась давка. По данным областной прокуратуры, несколько ряд учеников получили травмы, пострадало имущество.
"По данному факту следственными органами следственного управления Следственного комитета России
по Иркутской области
организовано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 Уголовного кодекса Российской Федерации (халатность)", — говорится в релизе.
Прокуратура, со своей стороны, тоже проводит проверку, чтобы оценить исполнение законодательства об образовании, организации безопасного пребывания детей в учебном заведении и защите прав несовершеннолетних.
К давке привело то, что у учеников разных классов одновременно закончились уроки. Случилось это потому, что красноярская компания "КрасПит", выигравшая аукцион по организации питания в 29 школах, в том числе в школе № 19, не смогла вовремя открыть столовые. По закону без организованного питания младшие классы могут находиться на занятиях не более трех часов, старшие — четыре часа. В результате школам пришлось сократить учебный процесс.