Рейтинг@Mail.ru
В иркутской школе начали проверку после давки - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:58 30.09.2025 (обновлено: 11:52 30.09.2025)
https://ria.ru/20250930/irkutsk-2045292409.html
В иркутской школе начали проверку после давки
В иркутской школе начали проверку после давки - РИА Новости, 30.09.2025
В иркутской школе начали проверку после давки
Иркутский главк Следственного комитета начал проверку после сообщений о давке в одной из школ областного центра. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T08:58:00+03:00
2025-09-30T11:52:00+03:00
происшествия
иркутск
россия
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045300757_0:123:780:562_1920x0_80_0_0_ca6e4f90f33cdebd5756984322165734.jpg
ИРКУТСК, 30 сен — РИА Новости. Иркутский главк Следственного комитета начал проверку после сообщений о давке в одной из школ областного центра. Об инциденте в школе № 19 полиция узнала по результатам мониторинга СМИ и соцсетей. Как говорится в публикациях, после уроков дети одновременно вышли из классов и возле гардероба образовалась давка. По данным областной прокуратуры, несколько ряд учеников получили травмы, пострадало имущество. "По данному факту следственными органами следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области организовано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 Уголовного кодекса Российской Федерации (халатность)", — говорится в релизе. Прокуратура, со своей стороны, тоже проводит проверку, чтобы оценить исполнение законодательства об образовании, организации безопасного пребывания детей в учебном заведении и защите прав несовершеннолетних. К давке привело то, что у учеников разных классов одновременно закончились уроки. Случилось это потому, что красноярская компания "КрасПит", выигравшая аукцион по организации питания в 29 школах, в том числе в школе № 19, не смогла вовремя открыть столовые. По закону без организованного питания младшие классы могут находиться на занятиях не более трех часов, старшие — четыре часа. В результате школам пришлось сократить учебный процесс.
https://ria.ru/20250929/delo-2045185099.html
https://ria.ru/20250901/krasnodar-2038917031.html
иркутск
россия
иркутская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045300757_0:50:780:635_1920x0_80_0_0_1f644ea4d3ee5a57f5f4a8ef207eec52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, иркутск, россия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иркутск, Россия, Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В иркутской школе начали проверку после давки

В иркутской школе начали проверку по статье о халатности после давки

Давка в одной из школ Иркутска. Кадр видео из соцсетей
Давка в одной из школ Иркутска. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Давка в одной из школ Иркутска. Кадр видео из соцсетей
Читать ria.ru в
Дзен
ИРКУТСК, 30 сен — РИА Новости. Иркутский главк Следственного комитета начал проверку после сообщений о давке в одной из школ областного центра.
Об инциденте в школе № 19 полиция узнала по результатам мониторинга СМИ и соцсетей. Как говорится в публикациях, после уроков дети одновременно вышли из классов и возле гардероба образовалась давка. По данным областной прокуратуры, несколько ряд учеников получили травмы, пострадало имущество.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
СК завел дело о травле в единственной в самарском селе школе
29 сентября, 17:19
"По данному факту следственными органами следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области организовано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 Уголовного кодекса Российской Федерации (халатность)", — говорится в релизе.
Прокуратура, со своей стороны, тоже проводит проверку, чтобы оценить исполнение законодательства об образовании, организации безопасного пребывания детей в учебном заведении и защите прав несовершеннолетних.
К давке привело то, что у учеников разных классов одновременно закончились уроки. Случилось это потому, что красноярская компания "КрасПит", выигравшая аукцион по организации питания в 29 школах, в том числе в школе № 19, не смогла вовремя открыть столовые. По закону без организованного питания младшие классы могут находиться на занятиях не более трех часов, старшие — четыре часа. В результате школам пришлось сократить учебный процесс.
Давка на День знаний в краснодарской школе №16 - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Власти Краснодара объяснили видео с "давкой" в школе
1 сентября, 18:02
 
ПроисшествияИркутскРоссияИркутская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала