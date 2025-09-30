https://ria.ru/20250930/ipoteka-2045498279.html
Депутаты выступили за льготную ипотеку для молодых ученых РФ и Белоруссии
НОВОСИБИРСК, 30 сен – РИА Новости. Комиссия парламентского собрания Союза Белоруссии и России по науке и образованию выступает за введение льготной ипотеки для молодых ученых двух стран, сообщила во вторник председатель комиссии, депутат Госдумы РФ Ольга Германова. В Новосибирске во вторник состоялось заседание комиссии парламентского собрания Союза Белоруссии и России по науке и образованию, в рамках которой депутаты обсудили вопросы вовлечения талантливой молодежи в сферу науки и высоких технологий в рамках Союзного государства и перспективы сближения законодательств двух стран в этой сфере. "Сегодня IT-специалисты имеют льготную ипотеку. Почему бы молодым ученым не ставить вопрос о выделении льготной ставки на ипотечное кредитование… Сегодня такая инициатива не поддержана, но если мы о ней замолчим, то она и в перспективе не будет поддержана", - сказала Германова. Участвующий в заседании комиссии первый замглавы комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию Александр Мажуга в свою очередь сообщил, что в настоящее время в России реализуется федеральная программа жилищных сертификатов и в год молодым ученым выдаются примерно 200-250 жилищных сертификатов. Однако, по его словам, условия для получения жилищных сертификатов для молодых ученых очень жесткие и очень мало тех, кто реально может этой программой воспользоваться. "Мы выходили с инициативой льготной ипотеки по аналогии с ипотекой для IT-специалистов, с программами строительства служебного жилья, но на федеральном уровне эти программы не были поддержаны. В ряде регионов реализуют такие инициативы за счет собственных средств", - сказал он, отметив, что жилищный вопрос – один из самых важных для молодых ученых. На заседании также обсудили вопрос возможного расширения в ближайшей перспективе действия "Менделеевской карты" для молодых ученых на Белоруссию.
