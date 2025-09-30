Создатель Telegram-канала "ВЧК-ОГПУ"* получил иноагентский штраф

https://ria.ru/20250930/inoagent-2045363143.html
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Таганский суд Москвы на 30 тысяч рублей оштрафовал одного из создателей Telegram-канала "ВЧК-ОГПУ"* (признан иноагентом) Александра Шварева** (иноагент) за публикацию сообщений без плашки иноагента, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением суда Шварев Александр Юрьевич** признан виновным в совершении административного нарушения правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 19.34 КоАП РФ", - сказали в суде. Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. Санкция статьи предусматривает ответственность руководителя юрлица за публикации без указания на статус иноагента. Максимально возможный штраф - 50 тысяч рублей. В прошлом году Шварева** уже штрафовали за отказ предоставить необходимую отчетность. В июле 2024 года Минюст включил Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ"*, на который подписаны более миллиона читателей, в список иноагентов. Шварев** работал журналистом "Росбалта", в конце 2019 года он был объявлен в международный розыск и заочно арестован по делу о вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере. За полгода до этого в его доме прошел обыск, адвокат агентства Дмитрий Фирсов тогда пояснил РИА Новости, что следственные действия проходили по делу о клевете, в постановлении об обыске фигурировала фамилия бизнесмена Алишера Усманова; как потом выяснилось из материалов дела, Усманов и казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев были признаны потерпевшими по делу Шварева. *Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России **Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Таганский суд Москвы на 30 тысяч рублей оштрафовал одного из создателей Telegram-канала "ВЧК-ОГПУ"* (признан иноагентом) Александра Шварева** (иноагент) за публикацию сообщений без плашки иноагента, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением суда Шварев Александр Юрьевич** признан виновным в совершении административного нарушения правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 19.34 КоАП РФ", - сказали в суде.
Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.
Санкция статьи предусматривает ответственность руководителя юрлица за публикации без указания на статус иноагента. Максимально возможный штраф - 50 тысяч рублей.
В прошлом году Шварева** уже штрафовали за отказ предоставить необходимую отчетность.
В июле 2024 года Минюст включил Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ"*, на который подписаны более миллиона читателей, в список иноагентов.
Шварев** работал журналистом "Росбалта", в конце 2019 года он был объявлен в международный розыск и заочно арестован по делу о вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере. За полгода до этого в его доме прошел обыск, адвокат агентства Дмитрий Фирсов тогда пояснил РИА Новости, что следственные действия проходили по делу о клевете, в постановлении об обыске фигурировала фамилия бизнесмена Алишера Усманова; как потом выяснилось из материалов дела, Усманов и казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев были признаны потерпевшими по делу Шварева.
*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
**Физическое лицо, выполняющее функции иноагента