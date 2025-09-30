https://ria.ru/20250930/inoagent-2045285213.html

Правозащитник Орлов* оспорил отказ в исключении из реестра иноагентов

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Правозащитник Олег Орлов* (иноагент) оспорил в кассации отказ исключать его из списка иноагентов, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости. "В суде зарегистрирована кассационная жалоба по делу", - сказано в материалах. Дата ее рассмотрения пока не назначена. Министерство юстиции включило его в реестр иноагентов, поскольку он распространял недостоверную информацию, принимал участие в создании сообщений и материалов иностранных агентов, являлся сопредседателем центра "Мемориал"**, который признан иноагентом и ликвидирован. Сам Орлов* настаивает, что статус влечет за собой несоразмерное вмешательство в его право на свободу слова. Суд первой инстанции отклонил иск, указав, что Орлов* находится под иностранным влиянием - он контактирует с иностранными источниками, которые предоставляют ему поддержку в виде информационных площадок иностранных агентов, создают совместно с ним материалы. Также он, указано в решении суда, осуществляет политическую деятельность в форме распространения мнений о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике. При этом суд напомнил, что статус иноагента не является дискриминацией, не нарушает право истца на свободу слова и не накладывает на него каких-либо ограничений, кроме прямо предусмотренных законом. Ранее Головинский суд Москвы приговорил его к 2,5 года колонии общего режима за дискредитацию армии. Отбыть наказание он не успел, так как вошел в группу для масштабного обмена заключенными между Россией и странами Запада. Поводом для уголовного дела, которое возбуждается в случае повторного привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года, стала статья с критикой специальной военной операции. Орлов вину не признал. Орлов* - 71-летний правозащитник, член СПЧ в 2004-2006 годах, был сопредседателем правозащитного центра "Мемориал"** (иноагент, ликвидирован решением ВС РФ). Во время захвата в Будённовске заложников летом 1995 года принимал участие в переговорах с террористами, а позднее стал добровольным заложником, дабы боевики освободили захваченных людей. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента ** Организация признана в России иностранным агентом и ликвидирована решением ВС России

