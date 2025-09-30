https://ria.ru/20250930/ii-2045424971.html

Медведев рассказал, в каких отраслях Россия внедряет ИИ

Россия внедряет технологии искусственного интеллекта в широком ряде отраслей, в том числе в военных технологиях, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 30.09.2025

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россия внедряет технологии искусственного интеллекта в широком ряде отраслей, в том числе в военных технологиях, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Во вторник он принял участие в открытой панельной дискуссии в "Сколково", посвященной развитию искусственного интеллекта. "Спектр возможностей для того, куда это все внедряется, и в нашей стране, очень велик. Конечно, это и медицина, и образование, и энергетика, и производство, и погода. Вопросы безопасности в самом широком смысле этого слова, военные технологии. Везде сейчас все эти технологии используют искусственный интеллект. И, видимо, так и дальше будет", - сказал Медведев в ходе своего выступления. Он также отметил, что темпы развития искусственного интеллекта превышают прогнозы. "Одно могу сказать, поскольку мы все являемся свидетелями этих процессов, все идет гораздо быстрее, чем это нам казалось... Гораздо более быстрыми темпами", - сказал зампред Совбеза. -0-

