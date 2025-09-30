https://ria.ru/20250930/ii-2045389257.html

Депутаты предложили модельный закон об ИИ для РФ и Белоруссии

Депутаты предложили модельный закон об ИИ для РФ и Белоруссии - РИА Новости, 30.09.2025

Депутаты предложили модельный закон об ИИ для РФ и Белоруссии

Комиссия парламентского собрания Союза Белоруссии и России по науке и образованию инициирует разработку модельного закона о технологиях искусственного... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T15:08:00+03:00

2025-09-30T15:08:00+03:00

2025-09-30T15:08:00+03:00

парламентское собрание союза беларуси и россии

технологии

россия

белоруссия

госдума рф

снг

осаго

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970291981_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8fc7c098f155a9b0bd2b9ad44355d270.jpg

НОВОСИБИРСК, 30 сен – РИА Новости. Комиссия парламентского собрания Союза Белоруссии и России по науке и образованию инициирует разработку модельного закона о технологиях искусственного интеллекта на основе наработок двух стран, сообщил во вторник член комиссии Сергей Сивец. В Новосибирске во вторник состоялось заседание комиссии парламентского собрания Союза Белоруссии и России по науке и образованию, в рамках которой депутаты обсудили вопросы вовлечения талантливой молодежи в сферу науки и высоких технологий в рамках Союзного государства и перспективы сближения законодательств двух стран в этой сфере. "Искусственный интеллект ворвался в нашу общественную жизнь, причем в разные направления, связанные и с безопасностью, что актуально для Союзного государства, в образовательный процесс, научно-исследовательскую сферу и так далее. Сегодня уже общественные отношения сформировались, сложились и требуют соответствующего правового инструментария и формализации для того, чтобы мы выработали для себя какие-то единые правила поведения в этой сфере", - сказал Сивец. Он отметил, что решением Совета по правовым и судебным вопросам при президенте Белоруссии была выработана рекомендация о подготовке национального закона о технологиях искусственного интеллекта. Кроме того, объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук разработал модельный закон для межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ по этой тематике. "С учетом того, что в Союзном государстве более глубокая степень интеграции между государствами, может быть имеет смысл и нам подумать о том, чтобы разработать соответствующий модельный закон о технологиях искусственного интеллекта с учетом тех наработок, которые есть и в РФ, и в Республике Беларусь, и в тех практических центрах, которые занимаются этой проблематикой", - предложил парламентарий. Сивец пояснил, что модельные законы – это инструмент мягкого права, который позволяет выработать общие подходы применительно к тому или иному вопросу, предполагаемая первая ступень к унификации и гармонизации общего правового поля в рамках Союзного государства. Парламентарий отметил, что по инициативе Парламентского Собрания были приняты уже два таких модельных закона – о гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (союзное ОСАГО) и о приграничном сотрудничестве, и оба они показали себя с хорошей стороны. "Дополнить решение комиссии и внести инициативу модельного закона об искусственном интеллекте в нашу законодательную комиссию Союзного государства. Разрабатывать будет она, но мы свои предложения внесем", - сказала в ходе заседания председатель комиссии, депутат Госдумы РФ Ольга Германова.

https://ria.ru/20250930/podderzhka-2045324706.html

https://ria.ru/20250929/karankevich-2045075742.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, белоруссия, госдума рф, снг, осаго