Медведев рассказал о развитии ИИ в мире

Медведев рассказал о развитии ИИ в мире - РИА Новости, 30.09.2025

Медведев рассказал о развитии ИИ в мире

Человечество стоит на пороге мира, где практически каждый ежедневно будет использовать искусственный интеллект, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 30.09.2025

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Человечество стоит на пороге мира, где практически каждый ежедневно будет использовать искусственный интеллект, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Думаю, мы на пороге того мира, где практически любой сознательный человек каждый день будет применять результаты труда искусственного интеллекта", - сказал Медведев в ходе своего выступления на открытой панельной дискуссии - "Ждать или внедрять? ИИ как главный выбор десятилетия" в Сколково.

