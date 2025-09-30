https://ria.ru/20250930/ii-2045361928.html

Медведев выразил надежду, что ИИ не признает человечество тупиковой ветвью

Медведев выразил надежду, что ИИ не признает человечество тупиковой ветвью

Медведев выразил надежду, что ИИ не признает человечество тупиковой ветвью

30.09.2025

СКОЛКОВО, 30 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил надежду, что до ситуации, когда искусственный интеллект сочтет человечество "тупиковой ветвью", не дойдет, и люди сумеют сохранить контроль над технологиями ИИ. Медведев во вторник принял участие в открытой панельной дискуссии "Ждать или внедрять? ИИ как главный выбор десятилетия". "Я надеюсь, что никто из нас не доживет до ситуации, когда искусственный интеллект признает человечество "тупиковой ветвью" и будет заниматься совсем другими вещами. Пока мы его способны контролировать, но только пока", - сказал Медведев, завершая свое выступление.

