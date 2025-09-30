https://ria.ru/20250930/ii-2045361928.html
Медведев выразил надежду, что ИИ не признает человечество тупиковой ветвью
СКОЛКОВО, 30 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил надежду, что до ситуации, когда искусственный интеллект сочтет человечество "тупиковой ветвью", не дойдет, и люди сумеют сохранить контроль над технологиями ИИ. Медведев во вторник принял участие в открытой панельной дискуссии "Ждать или внедрять? ИИ как главный выбор десятилетия". "Я надеюсь, что никто из нас не доживет до ситуации, когда искусственный интеллект признает человечество "тупиковой ветвью" и будет заниматься совсем другими вещами. Пока мы его способны контролировать, но только пока", - сказал Медведев, завершая свое выступление.
