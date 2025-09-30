https://ria.ru/20250930/ii-2045361555.html
ИИ пока не может предсказывать политические события, считает Медведев
2025-09-30T13:56:00+03:00
2025-09-30T13:56:00+03:00
2025-09-30T13:56:00+03:00
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Искусственный интеллект пока не способен предсказывать политические события, люди в этом плане сильнее, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Было бы полезно, чтобы искусственный интеллект какие-то политические события предсказывал, но пока он это неспособен сделать. Люди в этом смысле все равно сильнее, чем искусственный интеллект", - сказал Медведев в ходе своего выступления на открытой панельной дискуссии — "Ждать или внедрять? ИИ как главный выбор десятилетия" в Сколково.
