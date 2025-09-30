Рейтинг@Mail.ru
ИИ пока не может предсказывать политические события, считает Медведев - РИА Новости, 30.09.2025
13:56 30.09.2025
ИИ пока не может предсказывать политические события, считает Медведев
Искусственный интеллект пока не способен предсказывать политические события, люди в этом плане сильнее, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 30.09.2025
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Искусственный интеллект пока не способен предсказывать политические события, люди в этом плане сильнее, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Было бы полезно, чтобы искусственный интеллект какие-то политические события предсказывал, но пока он это неспособен сделать. Люди в этом смысле все равно сильнее, чем искусственный интеллект", - сказал Медведев в ходе своего выступления на открытой панельной дискуссии — "Ждать или внедрять? ИИ как главный выбор десятилетия" в Сколково.
россия, сколково, дмитрий медведев, технологии
Россия, Сколково, Дмитрий Медведев, Технологии
© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Искусственный интеллект пока не способен предсказывать политические события, люди в этом плане сильнее, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Было бы полезно, чтобы искусственный интеллект какие-то политические события предсказывал, но пока он это неспособен сделать. Люди в этом смысле все равно сильнее, чем искусственный интеллект", - сказал Медведев в ходе своего выступления на открытой панельной дискуссии — "Ждать или внедрять? ИИ как главный выбор десятилетия" в Сколково.
Россия Сколково Дмитрий Медведев Технологии
 
 
