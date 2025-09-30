АО "Гринатом" организовало масштабную трансляцию отгрузки атомных реакторов

https://ria.ru/20250930/grinatom-2045476387.html

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. АО "Гринатом" организовало прямую трансляцию торжественной отгрузки атомных реакторов, ставшей одним из центральных событий церемонии открытия Глобального атомного форума "Мировая атомная неделя", сообщает пресс-служба компании. Многосторонний телемост объединил три ключевые площадки: павильон 57 ВДНХ, производственную площадку АЭМ "Ижора" и АЭМ "Атоммаш". В ходе телемоста состоялась одновременная торжественная отгрузка корпусов реакторов для строительства АЭС "Эль-Дабаа" (с площадки "Ижоры") и АЭС "Аккую" (с "Атоммаша"). По словам директора по информационным технологиям "Гринатома" Владимира Золотова, компания выступила единым техническим подрядчиком, организовав работу мобильной студии, обеспечив трансляцию через отраслевую платформу "Атом ВКС" и координируя работу всех технических команд. Специалисты "Гринатома" заранее обеспечили техническое оснащение павильона №57, который стал центральной точкой трансляции. Параллельно велась работа с операторами связи для создания надежной инфраструктуры передачи данных. Помимо этого, на каждой площадке было установлено специальное оборудование и настроены каналы связи. Особое внимание уделялось качеству картинки и стабильности сигнала. Были созданы резервные каналы передачи данных и системы мониторинга на случай непредвиденных ситуаций. Одним из вызовов стала подготовка к синхронной съемке с производственных площадок. Нужно было идеально совместить движение тягачей с корпусами реакторов в кадре. Технические команды провели несколько тестовых прогонов, чтобы отработать все детали. "Благодаря использованию построенных по всем отраслевым стандартам устойчивости отечественных платформ и глубоким техническим компетенциям сотрудников атомной отрасли, была реализована первая интеграция внутренних корпоративных сервисов с телевизионным вещанием. Это позволило создать качественно новый формат освещения отраслевых событий", — отметил директор по информационным и цифровым технологиям госкорпорации "Росатом" Евгений Абакумов, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что материалы трансляции были представлены на ведущих телеканалах страны. Высокий уровень подготовки и слаженность работы всех участников процесса показал, что совместные усилия могут создать действительно качественное информационное освещение сложных проектов.

