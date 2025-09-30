https://ria.ru/20250930/gosduma-2045450301.html

В ГД внесли проект, запрещающий требовать от стюардесс ношения каблуков

В ГД внесли проект, запрещающий требовать от стюардесс ношения каблуков - РИА Новости, 30.09.2025

В ГД внесли проект, запрещающий требовать от стюардесс ношения каблуков

Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат Госдумы Ярослав Самылин направили обращение вице-премьеру РФ Виталию... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T16:43:00+03:00

2025-09-30T16:43:00+03:00

2025-09-30T16:43:00+03:00

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876456584_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_4216fb5f9a580de9933b88735c666e59.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат Госдумы Ярослав Самылин направили обращение вице-премьеру РФ Виталию Савельеву с предложением на нормативном уровне запретить российским авиакомпаниям вводить требования к обязательному ношению обуви на каблуке для стюардесс, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаем необходимым на нормативном уровне запретить российским авиакомпаниям вводить требования к обязательному ношению обуви на высоком каблуке для бортпроводников", - сказано в документе. Отмечается, что большинство авиакомпаний в России требуют, чтобы бортпроводницы носили туфли на каблуке в аэропорту, при встрече пассажиров в самолете и во время самого полета. "Из-за особенностей профессии бортпроводницы проводят на ногах от 10 до 12 часов: кроме перелета, это досмотр, уборка и подготовка самолета. Продолжительное ношение обуви на высоком каблуке увеличивает нагрузку на вены и стопы, что повышает риск развития варикозной болезни и других негативных последствий", - поясняется в документе. Также подчеркивается, что вместо туфель на каблуках сотрудникам следует разрешить носить удобную обувь на плоской или низкой подошве, соответствующую корпоративному стилю, поскольку комфортная обувь снижает усталость, сохраняет здоровье и не мешает выполнению служебных обязанностей. Авторы обращения уточняют, что каблуки затрудняют быструю эвакуацию, могут повредить аварийные выходы или трап для эвакуации, а также травмировать других пассажиров в случае аварийной ситуации. Также отмечается, что некоторые авиаперевозчики уже отказались от обязательного ношения стюардессами каблуков, подтвердив, что это не снижает стандарты сервиса и безопасности. "Просим... оценить целесообразность реализации указанной инициативы и в случае вашей поддержки поручить министерству транспорта РФ совместно с Федеральным агентством воздушного транспорта и министерством труда Российской Федерации провести консультации с авиакомпаниями для внесения изменений в их внутренние регламенты, установив запрет на обязательное ношение обуви на высоком каблуке для бортпроводников, а также закрепив право сотрудников выбирать удобную и безопасную обувь", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240707/samolety-1957748098.html

https://ria.ru/20231213/puteshestviya-1915380824.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия