В Госдуме предложили ввести ежегодную выплату для педагогов ко Дню учителя
Чернышов предложил ввести ежегодную выплату для педагогов ко Дню учителя
Здание Государственной думы России . Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с предложением ввести в России ежегодную выплату для педагогических работников ко Дню учителя в размере базового оклада, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Речь идёт об установлении для всех педагогических работников, включая тех, кто трудится в сфере дополнительного образования, ежегодной денежной выплаты в размере базового оклада ко Дню учителя. Ее цель – дать возможность каждому педагогу ощутить себя по-настоящему значимым в свой праздник, подчеркнув его ключевую роль в формировании будущего России", - сказано в документе.
Отмечается, что такой шаг не только окажет материальную поддержку, но и послужит укреплению авторитета педагогической профессии и будет способствовать сохранению кадрового потенциала в образовательной сфере.
"Давайте будем честны: скромные зарплаты многих педагогов – это реальность. Такая выплата станет весомой помощью, особенно в преддверии учебного года. Но помимо приятного финансового подарка, это жест, который скажет каждому учителю: "Ваш труд уникален, ваша роль – ключевая. Государство видит и ценит вас", - пояснил РИА Новости Чернышов.
