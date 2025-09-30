https://ria.ru/20250930/gorduma-2045379794.html

Тамбовскую городскую думу возглавил участник спецоперации

тамбов

политика

ВОРОНЕЖ, 30 сен - РИА Новости. Председателем Тамбовской городской думы избран участник спецоперации и кадровой программы "Время героев" Константин Кутейников, следует из трансляции в группе во "ВКонтакте" Тамбовской гордумы. Во вторник состоялось первое заседание Тамбовской городской думы восьмого созыва. В ходе заседания депутаты выбирали председателя Думы. "По результатам тайного голосования, депутат Тамбовской городской думы восьмого созыва Кутейников Константин Александрович избран на должность председателя Тамбовской городской думы восьмого созыва", - сообщила депутат Любовь Шанина, которая вела заседание гордумы. В пресс-службе Тамбовской гордумы сообщили РИА Новости, что Константин Кутейников принимал участие в специальной военной операции, а также он является участником президентской кадровой программы "Время героев".

тамбов

