Рейтинг@Mail.ru
Тамбовскую городскую думу возглавил участник спецоперации - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:45 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/gorduma-2045379794.html
Тамбовскую городскую думу возглавил участник спецоперации
Тамбовскую городскую думу возглавил участник спецоперации - РИА Новости, 30.09.2025
Тамбовскую городскую думу возглавил участник спецоперации
Председателем Тамбовской городской думы избран участник спецоперации и кадровой программы "Время героев" Константин Кутейников, следует из трансляции в группе... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T14:45:00+03:00
2025-09-30T14:45:00+03:00
тамбов
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045378493_10:517:778:949_1920x0_80_0_0_2e7a59be99cfedbf3f667d067d4d6901.jpg
ВОРОНЕЖ, 30 сен - РИА Новости. Председателем Тамбовской городской думы избран участник спецоперации и кадровой программы "Время героев" Константин Кутейников, следует из трансляции в группе во "ВКонтакте" Тамбовской гордумы. Во вторник состоялось первое заседание Тамбовской городской думы восьмого созыва. В ходе заседания депутаты выбирали председателя Думы. "По результатам тайного голосования, депутат Тамбовской городской думы восьмого созыва Кутейников Константин Александрович избран на должность председателя Тамбовской городской думы восьмого созыва", - сообщила депутат Любовь Шанина, которая вела заседание гордумы. В пресс-службе Тамбовской гордумы сообщили РИА Новости, что Константин Кутейников принимал участие в специальной военной операции, а также он является участником президентской кадровой программы "Время героев".
https://ria.ru/20250919/geroy-2042957320.html
тамбов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045378493_17:489:718:1014_1920x0_80_0_0_9382f68bda58b6d23d1446f8a7059d2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тамбов, политика
Тамбов, Политика
Тамбовскую городскую думу возглавил участник спецоперации

Тамбовскую городскую думу возглавил участник СВО и кадровой программы Кутейников

© Фото : Официальный Teleghram-канал Правительства Тамбовской областиКонстантин Кутейников
Константин Кутейников - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© Фото : Официальный Teleghram-канал Правительства Тамбовской области
Константин Кутейников. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВОРОНЕЖ, 30 сен - РИА Новости. Председателем Тамбовской городской думы избран участник спецоперации и кадровой программы "Время героев" Константин Кутейников, следует из трансляции в группе во "ВКонтакте" Тамбовской гордумы.
Во вторник состоялось первое заседание Тамбовской городской думы восьмого созыва. В ходе заседания депутаты выбирали председателя Думы.
«
"По результатам тайного голосования, депутат Тамбовской городской думы восьмого созыва Кутейников Константин Александрович избран на должность председателя Тамбовской городской думы восьмого созыва", - сообщила депутат Любовь Шанина, которая вела заседание гордумы.
В пресс-службе Тамбовской гордумы сообщили РИА Новости, что Константин Кутейников принимал участие в специальной военной операции, а также он является участником президентской кадровой программы "Время героев".
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Пять представителей "Времени героев" победили в единый день голосования
19 сентября, 12:48
 
ТамбовПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала