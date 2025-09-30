https://ria.ru/20250930/gorduma-2045379794.html
Тамбовскую городскую думу возглавил участник спецоперации
Тамбовскую городскую думу возглавил участник спецоперации - РИА Новости, 30.09.2025
Тамбовскую городскую думу возглавил участник спецоперации
Председателем Тамбовской городской думы избран участник спецоперации и кадровой программы "Время героев" Константин Кутейников, следует из трансляции в группе... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T14:45:00+03:00
2025-09-30T14:45:00+03:00
2025-09-30T14:45:00+03:00
тамбов
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045378493_10:517:778:949_1920x0_80_0_0_2e7a59be99cfedbf3f667d067d4d6901.jpg
ВОРОНЕЖ, 30 сен - РИА Новости. Председателем Тамбовской городской думы избран участник спецоперации и кадровой программы "Время героев" Константин Кутейников, следует из трансляции в группе во "ВКонтакте" Тамбовской гордумы. Во вторник состоялось первое заседание Тамбовской городской думы восьмого созыва. В ходе заседания депутаты выбирали председателя Думы. "По результатам тайного голосования, депутат Тамбовской городской думы восьмого созыва Кутейников Константин Александрович избран на должность председателя Тамбовской городской думы восьмого созыва", - сообщила депутат Любовь Шанина, которая вела заседание гордумы. В пресс-службе Тамбовской гордумы сообщили РИА Новости, что Константин Кутейников принимал участие в специальной военной операции, а также он является участником президентской кадровой программы "Время героев".
https://ria.ru/20250919/geroy-2042957320.html
тамбов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045378493_17:489:718:1014_1920x0_80_0_0_9382f68bda58b6d23d1446f8a7059d2d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тамбов, политика
Тамбовскую городскую думу возглавил участник спецоперации
Тамбовскую городскую думу возглавил участник СВО и кадровой программы Кутейников