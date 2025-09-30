"Не живем в мире": Мерц высказался о якобы российской угрозе
Канцлер ФРГ Мерц заявил, что Германия больше не находится в состоянии мира
© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Германия больше не находится в состоянии мира из-за якобы российской угрозы беспилотников, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече, организованной немецкой газетой Rheinische Post.
"Мы (Немцы. — Прим. Ред.) не воюем, но и не живем в мире. Мы должны делать гораздо больше для собственной безопасности", — сказал он.
Опрос показал, как жители Германии относятся к Мерцу
27 сентября, 14:41
"Просто сбить восьмиметровый дрон в небе в такой густонаселенной стране непросто", — пожаловался политик.
По словам Мерца, ФРГ якобы сталкивается, в числе прочего, с полетами дронов, шпионажем, угрозами "отдельным общественным деятелям", актами саботажа и кибератаками.
Большинство немцев недовольны работой Мерца, заявил Пушков
21 сентября, 15:30
Аналогичное заявление канцлер уже сделал в прошлую субботу на мероприятии для предпринимателей Schwarz Ecosystem Summit в Берлине. Глава МИД России Сергей Лавров в ответ указал, что объявляемый Мерцем воинственный курс очень опасен, учитывая прошлое Германии, целью может быть новое подчинение Берлину Европы и нанесение поражения России.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Лавров прокомментировал слова Мерца о возрождении Германии
18 сентября, 16:37