https://ria.ru/20250930/germaniya-2045270844.html

"Не живем в мире": Мерц высказался о якобы российской угрозе

"Не живем в мире": Мерц высказался о якобы российской угрозе - РИА Новости, 30.09.2025

"Не живем в мире": Мерц высказался о якобы российской угрозе

Германия больше не находится в состоянии мира из-за якобы российской угрозы беспилотников, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече, организованной немецкой... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T02:25:00+03:00

2025-09-30T02:25:00+03:00

2025-09-30T02:25:00+03:00

в мире

германия

россия

берлин (город)

фридрих мерц

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035093847_0:13:3070:1740_1920x0_80_0_0_061cb3b0937d9cffe695c374774ab557.jpg

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Германия больше не находится в состоянии мира из-за якобы российской угрозы беспилотников, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече, организованной немецкой газетой Rheinische Post."Мы (Немцы. — Прим. Ред.) не воюем, но и не живем в мире. Мы должны делать гораздо больше для собственной безопасности", — сказал он.Мерц заявил, что Германия якобы наблюдает нарушения воздушного пространства стран Северной Европы уже несколько недель, и ситуация продолжает ухудшаться."Просто сбить восьмиметровый дрон в небе в такой густонаселенной стране непросто", — пожаловался политик.По словам Мерца, ФРГ якобы сталкивается, в числе прочего, с полетами дронов, шпионажем, угрозами "отдельным общественным деятелям", актами саботажа и кибератаками.Аналогичное заявление канцлер уже сделал в прошлую субботу на мероприятии для предпринимателей Schwarz Ecosystem Summit в Берлине. Глава МИД России Сергей Лавров в ответ указал, что объявляемый Мерцем воинственный курс очень опасен, учитывая прошлое Германии, целью может быть новое подчинение Берлину Европы и нанесение поражения России.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250927/merts-2044783309.html

https://ria.ru/20250921/frg-2043349663.html

https://ria.ru/20250918/germanija-2042753925.html

германия

россия

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, россия, берлин (город), фридрих мерц, сергей лавров, нато