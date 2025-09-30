Рейтинг@Mail.ru
Появились новые детали в деле о подрыве "Северных потоков"
17:45 30.09.2025 (обновлено: 18:02 30.09.2025)
Появились новые детали в деле о подрыве "Северных потоков"
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Федеральная прокуратура Германии подозревает задержанного в Польше гражданина Украины Владимира З. в том, что он, будучи опытным водолазом, входил в группу лиц, заложивших взрывчатку на газопроводе "Северный поток", сообщается в пресс-релизе ведомства. Ранее польские СМИ сообщили, что подозреваемый в совершении теракта на "Северном потоке" Владимир З. задержан по просьбе властей Германии. Как сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Варшавы, польские прокуратура и суд будут решать вопрос о его экстрадиции в Германию. "В ордере на арест ему главным образом вменяется в вину следующее: Владимир З. – обученный водолаз. Он входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в районе острова Борнхольм в сентябре 2022 года. Обвиняемый участвовал в необходимых для этого водолазных работах", - говорится в документе. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Федеральная прокуратура Германии подозревает задержанного в Польше гражданина Украины Владимира З. в том, что он, будучи опытным водолазом, входил в группу лиц, заложивших взрывчатку на газопроводе "Северный поток", сообщается в пресс-релизе ведомства.
Ранее польские СМИ сообщили, что подозреваемый в совершении теракта на "Северном потоке" Владимир З. задержан по просьбе властей Германии. Как сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Варшавы, польские прокуратура и суд будут решать вопрос о его экстрадиции в Германию.
"В ордере на арест ему главным образом вменяется в вину следующее: Владимир З. – обученный водолаз. Он входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в районе острова Борнхольм в сентябре 2022 года. Обвиняемый участвовал в необходимых для этого водолазных работах", - говорится в документе.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
Захарова указала на вопросы, связанные с подрывом Северных потоков
26 сентября, 19:46
