Министру транспорта ФРГ внезапно стало плохо на заседании правительства - 30.09.2025
15:38 30.09.2025
Министру транспорта ФРГ внезапно стало плохо на заседании правительства
в мире
германия
focus
хдс/хсс
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Министру транспорта Германии Патрику Шнидеру внезапно стало плохо во время заседания кабмина, он был госпитализирован, сообщил журнал Focus со ссылкой на официального представителя германского правительства Штефана Корнелиуса. "Во время заседания кабинета министров произошёл инцидент: министру транспорта Патрику Шнидеру внезапно стало плохо. Политика от Христианско-демократического союза (ХДС) доставили в больницу", - пишет издание. Причиной стала недостаточность кровообращения. В данный момент Шнидер чувствует себя лучше, но на всякий случай решил пройти медицинское обследование. Из-за инцидента Шнидер не смог присутствовать на групповой фотографии кабинета министров.
германия
в мире, германия, focus, хдс/хсс
В мире, Германия, Focus, ХДС/ХСС
© Getty Images / picture alliance / Michael KappelerМинистр транспорта Германии Патрик Шнидер перед заседаним кабинета министров. 30 сентября 2025
© Getty Images / picture alliance / Michael Kappeler
Министр транспорта Германии Патрик Шнидер перед заседаним кабинета министров. 30 сентября 2025
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Министру транспорта Германии Патрику Шнидеру внезапно стало плохо во время заседания кабмина, он был госпитализирован, сообщил журнал Focus со ссылкой на официального представителя германского правительства Штефана Корнелиуса.
"Во время заседания кабинета министров произошёл инцидент: министру транспорта Патрику Шнидеру внезапно стало плохо. Политика от Христианско-демократического союза (ХДС) доставили в больницу", - пишет издание.
Причиной стала недостаточность кровообращения. В данный момент Шнидер чувствует себя лучше, но на всякий случай решил пройти медицинское обследование. Из-за инцидента Шнидер не смог присутствовать на групповой фотографии кабинета министров.
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Шредер не будет оспаривать лишение привилегий из-за здоровья
14 апреля, 23:57
 
В мире, Германия, Focus, ХДС/ХСС
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
