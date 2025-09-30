https://ria.ru/20250930/germanija-2045430802.html

Министру транспорта ФРГ внезапно стало плохо на заседании правительства

Министру транспорта ФРГ внезапно стало плохо на заседании правительства - РИА Новости, 30.09.2025

Министру транспорта ФРГ внезапно стало плохо на заседании правительства

Министру транспорта Германии Патрику Шнидеру внезапно стало плохо во время заседания кабмина, он был госпитализирован, сообщил журнал Focus со ссылкой на... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T15:38:00+03:00

2025-09-30T15:38:00+03:00

2025-09-30T15:38:00+03:00

в мире

германия

focus

хдс/хсс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045426695_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_4d9d44949c4c2576762c2984d6c59bbb.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Министру транспорта Германии Патрику Шнидеру внезапно стало плохо во время заседания кабмина, он был госпитализирован, сообщил журнал Focus со ссылкой на официального представителя германского правительства Штефана Корнелиуса. "Во время заседания кабинета министров произошёл инцидент: министру транспорта Патрику Шнидеру внезапно стало плохо. Политика от Христианско-демократического союза (ХДС) доставили в больницу", - пишет издание. Причиной стала недостаточность кровообращения. В данный момент Шнидер чувствует себя лучше, но на всякий случай решил пройти медицинское обследование. Из-за инцидента Шнидер не смог присутствовать на групповой фотографии кабинета министров.

https://ria.ru/20250414/shreder-2011265281.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, focus, хдс/хсс