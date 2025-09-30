https://ria.ru/20250930/genshtab-2045261175.html

В Генштабе рассказали, кто имеет право на освобождение от призыва

30.09.2025

В Генштабе рассказали, кто имеет право на освобождение от призыва

Граждане, не менее полугода воевавшие в составе добровольческих формирований, а также прошедшие военную службу в составе воинских формирований Донецкой и... РИА Новости, 30.09.2025

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Граждане, не менее полугода воевавшие в составе добровольческих формирований, а также прошедшие военную службу в составе воинских формирований Донецкой и Луганской Народных Рес­публик, имеют право на освобождение от призыва на срочную службу в ВС РФ в ходе осеннего призыва 2025 года, заявил заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский. Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ об осеннем призыве граждан на военную службу с 1 октября по 31 декабря 2025 года, призовут 135 тысяч срочников в возрасте от 18 до 30 лет. "В соответствии с внесенными изменениями в законодательство Российской Федерации, теперь право на освобождение от призыва на военную службу имеют граждане, принимавшие не менее шести месяцев участие в боевых действиях в составе добровольческих формирований, а также прошедшие военную службу в составе воинских формирований Донецкой и Луганской Народных Рес­публик, начиная с 11 мая 2014 года. При этом граждане, пребывающие в добровольческих формированиях, имеют право на отсрочку", - сказал Бурдинский в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда". К настоящему времени правительство РФ утвердило перечень документов, которые призывникам необходимо представить призывной комиссии, чтобы воспользоваться указанным правом, добавил он.

