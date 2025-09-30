В Генштабе рассказали, кто имеет право на освобождение от призыва
Бурдинский: на освобождение от призыва имеют право бойцы формирований ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Граждане, не менее полугода воевавшие в составе добровольческих формирований, а также прошедшие военную службу в составе воинских формирований Донецкой и Луганской Народных Республик, имеют право на освобождение от призыва на срочную службу в ВС РФ в ходе осеннего призыва 2025 года, заявил заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.
Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ об осеннем призыве граждан на военную службу с 1 октября по 31 декабря 2025 года, призовут 135 тысяч срочников в возрасте от 18 до 30 лет.
"В соответствии с внесенными изменениями в законодательство Российской Федерации, теперь право на освобождение от призыва на военную службу имеют граждане, принимавшие не менее шести месяцев участие в боевых действиях в составе добровольческих формирований, а также прошедшие военную службу в составе воинских формирований Донецкой и Луганской Народных Республик, начиная с 11 мая 2014 года. При этом граждане, пребывающие в добровольческих формированиях, имеют право на отсрочку", - сказал Бурдинский в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
К настоящему времени правительство РФ утвердило перечень документов, которые призывникам необходимо представить призывной комиссии, чтобы воспользоваться указанным правом, добавил он.
Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу
31 марта, 16:19