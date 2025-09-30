Рейтинг@Mail.ru
В Генштабе рассказали, кто имеет право на освобождение от призыва - РИА Новости, 30.09.2025
00:09 30.09.2025
В Генштабе рассказали, кто имеет право на освобождение от призыва
россия
евгений бурдинский
владимир путин
красная звезда
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Граждане, не менее полугода воевавшие в составе добровольческих формирований, а также прошедшие военную службу в составе воинских формирований Донецкой и Луганской Народных Рес­публик, имеют право на освобождение от призыва на срочную службу в ВС РФ в ходе осеннего призыва 2025 года, заявил заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский. Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ об осеннем призыве граждан на военную службу с 1 октября по 31 декабря 2025 года, призовут 135 тысяч срочников в возрасте от 18 до 30 лет. "В соответствии с внесенными изменениями в законодательство Российской Федерации, теперь право на освобождение от призыва на военную службу имеют граждане, принимавшие не менее шести месяцев участие в боевых действиях в составе добровольческих формирований, а также прошедшие военную службу в составе воинских формирований Донецкой и Луганской Народных Рес­публик, начиная с 11 мая 2014 года. При этом граждане, пребывающие в добровольческих формированиях, имеют право на отсрочку", - сказал Бурдинский в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда". К настоящему времени правительство РФ утвердило перечень документов, которые призывникам необходимо представить призывной комиссии, чтобы воспользоваться указанным правом, добавил он.
россия, евгений бурдинский, владимир путин, красная звезда
Россия, Евгений Бурдинский, Владимир Путин, Красная звезда
В Генштабе рассказали, кто имеет право на освобождение от призыва

Бурдинский: на освобождение от призыва имеют право бойцы формирований ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Граждане, не менее полугода воевавшие в составе добровольческих формирований, а также прошедшие военную службу в составе воинских формирований Донецкой и Луганской Народных Рес­публик, имеют право на освобождение от призыва на срочную службу в ВС РФ в ходе осеннего призыва 2025 года, заявил заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.
Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ об осеннем призыве граждан на военную службу с 1 октября по 31 декабря 2025 года, призовут 135 тысяч срочников в возрасте от 18 до 30 лет.
"В соответствии с внесенными изменениями в законодательство Российской Федерации, теперь право на освобождение от призыва на военную службу имеют граждане, принимавшие не менее шести месяцев участие в боевых действиях в составе добровольческих формирований, а также прошедшие военную службу в составе воинских формирований Донецкой и Луганской Народных Рес­публик, начиная с 11 мая 2014 года. При этом граждане, пребывающие в добровольческих формированиях, имеют право на отсрочку", - сказал Бурдинский в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
К настоящему времени правительство РФ утвердило перечень документов, которые призывникам необходимо представить призывной комиссии, чтобы воспользоваться указанным правом, добавил он.
Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу
