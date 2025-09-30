Рейтинг@Mail.ru
В Геническе Херсонской области развернули гигантский триколор
17:28 30.09.2025
В Геническе Херсонской области развернули гигантский триколор
В Геническе Херсонской области развернули гигантский триколор
россия
херсонская область
днепр (река)
владимир путин
геническ
общество
ГЕНИЧЕСК, 30 сен - РИА Новости. Гигантский флаг России развернули в городе Геническе спортсмены, активисты и местные жители, акция приурочена к третьей годовщине вхождения Херсонской области в состав РФ, передает корреспондент РИА Новости. На стадионе "Строитель" собрались несколько сотен местных жителей и юных спортсменов. После торжественного построения и спортивного шествия участники праздничного мероприятия развернули большой бело-сине-красный российский триколор и сине-бело-синий флаг Херсонской области, с черным двуглавым орлом на золотом щите. Размер каждого полотнища составил 31 метр на 21,5 метра. После того как были развернуты оба флага, прозвучал государственный гимн РФ. Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. За вхождение в состав РФ в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.
россия, херсонская область, днепр (река), владимир путин, геническ
Россия, Херсонская область , Днепр (река), Владимир Путин, Геническ, Общество
В Геническе Херсонской области развернули гигантский триколор

ГЕНИЧЕСК, 30 сен - РИА Новости. Гигантский флаг России развернули в городе Геническе спортсмены, активисты и местные жители, акция приурочена к третьей годовщине вхождения Херсонской области в состав РФ, передает корреспондент РИА Новости.
На стадионе "Строитель" собрались несколько сотен местных жителей и юных спортсменов. После торжественного построения и спортивного шествия участники праздничного мероприятия развернули большой бело-сине-красный российский триколор и сине-бело-синий флаг Херсонской области, с черным двуглавым орлом на золотом щите. Размер каждого полотнища составил 31 метр на 21,5 метра. После того как были развернуты оба флага, прозвучал государственный гимн РФ.
Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. За вхождение в состав РФ в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.
Жители Николаева и Одессы хотели бы войти в состав России, считает Сальдо
Вчера, 03:52
Вчера, 03:52
 
Заголовок открываемого материала