https://ria.ru/20250930/genichesk-2045467972.html

В Геническе Херсонской области развернули гигантский триколор

В Геническе Херсонской области развернули гигантский триколор - РИА Новости, 30.09.2025

В Геническе Херсонской области развернули гигантский триколор

Гигантский флаг России развернули в городе Геническе спортсмены, активисты и местные жители, акция приурочена к третьей годовщине вхождения Херсонской области в РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T17:28:00+03:00

2025-09-30T17:28:00+03:00

2025-09-30T17:28:00+03:00

россия

херсонская область

днепр (река)

владимир путин

геническ

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045451276_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c0f4e373b060d04e864daf3f37dc75b6.jpg

ГЕНИЧЕСК, 30 сен - РИА Новости. Гигантский флаг России развернули в городе Геническе спортсмены, активисты и местные жители, акция приурочена к третьей годовщине вхождения Херсонской области в состав РФ, передает корреспондент РИА Новости. На стадионе "Строитель" собрались несколько сотен местных жителей и юных спортсменов. После торжественного построения и спортивного шествия участники праздничного мероприятия развернули большой бело-сине-красный российский триколор и сине-бело-синий флаг Херсонской области, с черным двуглавым орлом на золотом щите. Размер каждого полотнища составил 31 метр на 21,5 метра. После того как были развернуты оба флага, прозвучал государственный гимн РФ. Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. За вхождение в состав РФ в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.

https://ria.ru/20250930/saldo-2045275158.html

россия

херсонская область

днепр (река)

геническ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Гигантский флаг России в Геническе Гигантский флаг России развернули в Геническе в третью годовщину вхождения Херсонской области в состав России, передает корреспондент РИА Новости. Произошло все на стадионе "Строитель", в акции поучаствовали спортсмены, активисты и местные жители. 2025-09-30T17:28 true PT0M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, херсонская область , днепр (река), владимир путин, геническ, общество