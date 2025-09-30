Рейтинг@Mail.ru
"Газпром" установил новый для сентября рекорд суточных поставок газа - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:25 30.09.2025 (обновлено: 23:49 30.09.2025)
https://ria.ru/20250930/gazprom-2045521669.html
"Газпром" установил новый для сентября рекорд суточных поставок газа
"Газпром" установил новый для сентября рекорд суточных поставок газа - РИА Новости, 30.09.2025
"Газпром" установил новый для сентября рекорд суточных поставок газа
"Газпром" установил новый для сентября рекорд суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России, 29 сентября показатель достиг 982,1 миллиона... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T22:25:00+03:00
2025-09-30T23:49:00+03:00
экономика
россия
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944745511_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_0fed9c08f05f458c8443eb1f01ca775c.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. "Газпром" установил новый для сентября рекорд суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России, 29 сентября показатель достиг 982,1 миллиона кубометров газа, сообщила компания. "Газпром" установил новый для сентября исторический рекорд суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения России. 29 сентября российским потребителям поставлено 982,1 миллиона кубометров газа", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома". Обновлен также рекорд по часовому расходу газа в течение суток для сентября – 42,863 тысячи кубометров (1028,7 миллиона кубометров в суточном выражении). Рост потребления газа связан с резким похолоданием и началом отопительного сезона во многих регионах страны, поясняется в сообщении. Предыдущие максимальные показатели для сентября (суточных поставок – 971,8 миллиона кубометров и часового расхода газа в течение суток – 41,092 тысячи кубометров, 986,2 миллиона кубометров в суточном выражении) были зафиксированы 30 сентября 2021 года.
https://ria.ru/20250926/gaz-2044506359.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944745511_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_bd38ca55ab1f0f867c138864257f1ec6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, газпром
Экономика, Россия, Газпром
"Газпром" установил новый для сентября рекорд суточных поставок газа

"Газпром" 29 сентября побил рекорд суточных поставок газа из ЕСГ

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Логотип компании "Газпром". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. "Газпром" установил новый для сентября рекорд суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России, 29 сентября показатель достиг 982,1 миллиона кубометров газа, сообщила компания.
"Газпром" установил новый для сентября исторический рекорд суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения России. 29 сентября российским потребителям поставлено 982,1 миллиона кубометров газа", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
Обновлен также рекорд по часовому расходу газа в течение суток для сентября – 42,863 тысячи кубометров (1028,7 миллиона кубометров в суточном выражении).
Рост потребления газа связан с резким похолоданием и началом отопительного сезона во многих регионах страны, поясняется в сообщении.
Предыдущие максимальные показатели для сентября (суточных поставок – 971,8 миллиона кубометров и часового расхода газа в течение суток – 41,092 тысячи кубометров, 986,2 миллиона кубометров в суточном выражении) были зафиксированы 30 сентября 2021 года.
Сварка шва Сила Сибири - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
"Газпром" возобновил поставки газа по "Силе Сибири"
26 сентября, 10:09
 
ЭкономикаРоссияГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала