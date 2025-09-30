https://ria.ru/20250930/fotovystavka-2045525749.html

Выставка РИА Новости к Дню присоединения новых регионов прошла в Бейруте

Фотовыставка РИА Новости, посвященная Дню присоединения новых регионов России, прошла в "Русском доме" в Бейруте, передает корреспондент агентства. РИА Новости, 30.09.2025

БЕЙРУТ, 30 сен - РИА Новости. Фотовыставка РИА Новости, посвященная Дню присоединения новых регионов России, прошла в "Русском доме" в Бейруте, передает корреспондент агентства. Участие в мероприятии приняли десятки российских соотечественников и ливанцев. На открытии выступили посол России в Ливане Александр Рудаков, руководитель представительства Россотрудничества Александр Сорокин и руководитель представительства медиагруппы "Россия сегодня" в Бейруте Михаил Алаеддин. Через объектив корреспондентов РИА Новости гости увидели, как развивалась и развивается мирная жизнь в Запорожской и Херсонской областях, как и чем живут сегодня в Луганской и Донецкой республиках. "Для нас это эпохальное событие, и оно стало возможным как результат свободного волеизъявления граждан в полном соответствии с нормами международного права. Еще раньше, в 2014 году, также на основе законного всенародного референдума, в родную российскую гавань вернулся Крым. В составе большой российской семьи новые регионы вновь вышли на траекторию последовательного многовекторного развития. Об этом свидетельствуют в том числе и материалы сегодняшней фотовыставки",- сказал Рудаков. Глава российской дипмиссии отметил интерес государств Глобального Юга и Востока к налаживанию контактов с Донбассом и Новороссией. "Экономический и рекреационный потенциал новых районов России действительно огромен. Он открывает также новые перспективы для запуска взаимовыгодных деловых контактов и с партнерами из Ливанской республики. Посольство России в Бейруте подтверждает готовность к работе на данном направлении. В будущее российско-ливанских отношений смотрим с оптимизмом", - добавил Рудаков. Также в рамках фотовыставки прошла и акция участников Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" - всем гостям вручили ленточки в цветах российского триколора, которые символизируют важность принятого в сентябре 2022 года о возвращении в "родную гавань" новых регионов России.

В новых регионах отпраздновали День воссоединения с Россией Гигантский флаг России развернули в Геническе Херсонской области. На стадионе "Строитель" собрались несколько сотен местных жителей и юных спортсменов. После торжественного построения и спортивного шествия участники праздничного мероприятия развернули большой российский триколор и флаг Херсонской области с черным двуглавым орлом на золотом щите. В День воссоединения новых регионов в Донецке состоялось открытие "Дома народов России". В рамках мероприятия была открыта выставка "СВОИ", а для детей был проведен интерактивный урок "17 традиционных ценностей России". 2025-09-30T23:29 true PT1M37S

