Лучшие фото РИА Новости, сентябрь 2025 года

Модели перед показом коллекции одежды Elisabetta Franchi в рамках Недели моды в Милане.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров (справа) и государственный секретарь США Марко Рубио (слева) во время встречи на полях мероприятий недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. С правой стороны: официальный представитель МИД России Мария Захарова, председатель комитета Совета Федерации России по международным делам Григорий Карасин, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Торжественная церемония встречи первого самолета после возобновления полетов в аэропорту Краснодара. Борт Airbus A321 авиакомпании "Аэрофлот" летел из Москвы с почти 100-процентной загрузкой. Аэропорт Краснодара с февраля 2022 года не принимал воздушные суда по соображениям безопасности.
Президент России Владимир Путин примеряет тепловизионные очки "Стрекоза" во время осмотра вооружения, военной и специальной техники в Нижегородской области. Очки оборудованы электрическим зумом, позволяют видеть на дальность до одного километра.
Военно-патриотическая игра "Зарница 2.0" в Волгоградской области. В 2025 году в мероприятиях приняли участие более 3,1 миллиона школьников и студентов из 89 регионов России. В проекте задействованы наставники, среди них участники СВО и Герои России. Финальный этап завершился победой армии "Ока".
Художница Алина Петухова представляет картину "Сепарация" (триптих) на первой ярмарке академического искусства "Арт Россия. Классика. Новый взгляд" в Гостином Дворе в Москве. На форуме, организованном корпорацией "Синергия", представлено более 70 стендов с работами художников с сильной академической школой и высоким уровнем исполнительского мастерства.
Во Владивостоке 3-6 сентября состоялся Восточный экономический форум — 2025.
Участники во время выставки в рамках ралли на классических автомобилях "Петербург — LADA Классик Тур" в Санкт-Петербурге. Мероприятие приурочено к 55-летию легендарного автомобиля ВАЗ-2101, известного как "копейка".
Участники юбилейного, десятого Восточного экономического форума — 2025 на набережной.
Участники Московского марафона на дистанции 42,2 километра.
Показ этнической моды на IV Этно-fashion фестивале народного творчества и декоративно-прикладного искусства "Стиль жизни — культурный код" в новом здании Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала.
Школьная библиотека в Форосе, поврежденная в результате атаки дронов со стороны ВСУ. При ударе БПЛА по школе в поселке Форос в Крыму полностью разрушен актовый зал, повреждения получила библиотека. Также был атакован санаторий "Форос". Погибли три человека, еще 16 ранены.
Выступление трио на ремнях "Журавли" под руководством Татьяны Абель (Беларусь) на IV Международном фестивале циркового искусства "Без границ" на сцене Большого Санкт-Петербургского государственного цирка на Фонтанке.
Экспонат на выставке "НЕВА 2025" в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. Крупнейшая международная выставка (более 30 000 участников из России и более 30 стран мира), посвященная гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океана и шельфа.
Участницы женских соревнований чемпионата Москвы по бодибилдингу — 2025.
Мужчина во время голосования на выборах депутатов Законодательного собрания Новосибирской области и городского Совета депутатов на избирательном участке в Новосибирске.
Юбилейный, 20-й парад трамваев и ретроавтомобилей в Москве.
Дык Фук (Вьетнам) — победитель международного музыкального конкурса "Интервидение" в Москве.
Американский певец Джейсон Деруло выступает на концерте в Москве на "ЦСКА Арене".
Катер в акватории Красноярского водохранилища на реке Енисей. Двадцать седьмого сентября температура составила 20 градусов (обычная средняя температура сентября в Красноярском крае — 11 градусов).
