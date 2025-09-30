Рейтинг@Mail.ru
Лучшие фото РИА Новости, сентябрь 2025 года
09:45 30.09.2025
Лучшие фото РИА Новости, сентябрь 2025 года
Лучшие фото РИА Новости, сентябрь 2025 года - РИА Новости, 30.09.2025
Лучшие фото РИА Новости, сентябрь 2025 года
Предлагаем вниманию читателей сайта подборку самых ярких кадров фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
Фото, Владивосток, Москва, Россия, Мероприятия

Лучшие фото РИА Новости, сентябрь 2025 года

Предлагаем вниманию читателей сайта подборку самых ярких кадров фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© РИА Новости / Ольга Кулева | Перейти в медиабанк

Модели перед показом коллекции одежды Elisabetta Franchi в рамках Недели моды в Милане.

Модели перед показом коллекции одежды Elisabetta Franchi в рамках недели моды в Милане

Модели перед показом коллекции одежды Elisabetta Franchi в рамках Недели моды в Милане.

© РИА Новости / Ольга Кулева
Перейти в медиабанк
1 из 25
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк

Министр иностранных дел России Сергей Лавров (справа) и государственный секретарь США Марко Рубио (слева) во время встречи на полях мероприятий недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. С правой стороны: официальный представитель МИД России Мария Захарова, председатель комитета Совета Федерации России по международным делам Григорий Карасин, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Неделя высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров (справа) и государственный секретарь США Марко Рубио (слева) во время встречи на полях мероприятий недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. С правой стороны: официальный представитель МИД России Мария Захарова, председатель комитета Совета Федерации России по международным делам Григорий Карасин, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
2 из 25
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Торжественная церемония встречи первого самолета после возобновления полетов в аэропорту Краснодара. Борт Airbus A321 авиакомпании "Аэрофлот" летел из Москвы с почти 100-процентной загрузкой. Аэропорт Краснодара с февраля 2022 года не принимал воздушные суда по соображениям безопасности.

Торжественная церемония встречи первого самолета после возобновления полетов в аэропорту Краснодара

Торжественная церемония встречи первого самолета после возобновления полетов в аэропорту Краснодара. Борт Airbus A321 авиакомпании "Аэрофлот" летел из Москвы с почти 100-процентной загрузкой. Аэропорт Краснодара с февраля 2022 года не принимал воздушные суда по соображениям безопасности.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
3 из 25
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин примеряет тепловизионные очки "Стрекоза" во время осмотра вооружения, военной и специальной техники в Нижегородской области. Очки оборудованы электрическим зумом, позволяют видеть на дальность до одного километра.

Президент РФ Владимир Путин примеряет тепловизионные очки Стрекоза во время осмотра вооружения, военной и специальной техники в Нижегородской области

Президент России Владимир Путин примеряет тепловизионные очки "Стрекоза" во время осмотра вооружения, военной и специальной техники в Нижегородской области. Очки оборудованы электрическим зумом, позволяют видеть на дальность до одного километра.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
4 из 25
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанк

Военно-патриотическая игра "Зарница 2.0" в Волгоградской области. В 2025 году в мероприятиях приняли участие более 3,1 миллиона школьников и студентов из 89 регионов России. В проекте задействованы наставники, среди них участники СВО и Герои России. Финальный этап завершился победой армии "Ока".

На этапе финала всероссийской военно-патриотической игры Зарница 2.0 в Волгоградской области

Военно-патриотическая игра "Зарница 2.0" в Волгоградской области. В 2025 году в мероприятиях приняли участие более 3,1 миллиона школьников и студентов из 89 регионов России. В проекте задействованы наставники, среди них участники СВО и Герои России. Финальный этап завершился победой армии "Ока".

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
5 из 25
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Художница Алина Петухова представляет картину "Сепарация" (триптих) на первой ярмарке академического искусства "Арт Россия. Классика. Новый взгляд" в Гостином Дворе в Москве. На форуме, организованном корпорацией "Синергия", представлено более 70 стендов с работами художников с сильной академической школой и высоким уровнем исполнительского мастерства.

Художница Алина Петухова представляет картину Сепарация (триптих) на первой ярмарке академического искусства Арт Россия. Классика. Новый взгляд в Гостином дворе в Москве

Художница Алина Петухова представляет картину "Сепарация" (триптих) на первой ярмарке академического искусства "Арт Россия. Классика. Новый взгляд" в Гостином Дворе в Москве. На форуме, организованном корпорацией "Синергия", представлено более 70 стендов с работами художников с сильной академической школой и высоким уровнем исполнительского мастерства.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
6 из 25
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкУчастники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в Тульской области. В 2025 году исполняется 645-я годовщина Куликовской битвы.
Участники военно-исторического фестиваля Поле Куликово в Тульской области. В 2025 году исполняется 645-я годовщина Куликовской битвы
Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в Тульской области. В 2025 году исполняется 645-я годовщина Куликовской битвы.
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
7 из 25
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Во Владивостоке 3-6 сентября состоялся Восточный экономический форум — 2025.

ВЭФ-2025. Работа форума

Во Владивостоке 3-6 сентября состоялся Восточный экономический форум — 2025.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
8 из 25
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанк

Участники во время выставки в рамках ралли на классических автомобилях "Петербург — LADA Классик Тур" в Санкт-Петербурге. Мероприятие приурочено к 55-летию легендарного автомобиля ВАЗ-2101, известного как "копейка".

Ралли на классических автомобилях Петербург – LADA Классик Тур в Санкт-Петербурге

Участники во время выставки в рамках ралли на классических автомобилях "Петербург — LADA Классик Тур" в Санкт-Петербурге. Мероприятие приурочено к 55-летию легендарного автомобиля ВАЗ-2101, известного как "копейка".

© РИА Новости / Артем Пряхин
Перейти в медиабанк
9 из 25
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобили в центре Новороссийска, сгоревшие вследствие ударов дронов со стороны ВСУ. Двое человек погибли, есть пострадавшие.
Автомобили в центре Новороссийска, сгоревшие вследствие ударов дронов со стороны ВСУ. Двое человек погибли, есть пострадавшие
Автомобили в центре Новороссийска, сгоревшие вследствие ударов дронов со стороны ВСУ. Двое человек погибли, есть пострадавшие.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
10 из 25
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Участники юбилейного, десятого Восточного экономического форума — 2025 на набережной.

ВЭФ-2025. Работа форума

Участники юбилейного, десятого Восточного экономического форума — 2025 на набережной.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
11 из 25
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Участники Московского марафона на дистанции 42,2 километра.

Участники Московского марафона на дистанции 42,2 км

Участники Московского марафона на дистанции 42,2 километра.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
12 из 25
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Показ этнической моды на IV Этно-fashion фестивале народного творчества и декоративно-прикладного искусства "Стиль жизни — культурный код" в новом здании Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала.

Fashion-показ Стиль жизни – культурный код в Казани

Показ этнической моды на IV Этно-fashion фестивале народного творчества и декоративно-прикладного искусства "Стиль жизни — культурный код" в новом здании Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
13 из 25
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Школьная библиотека в Форосе, поврежденная в результате атаки дронов со стороны ВСУ. При ударе БПЛА по школе в поселке Форос в Крыму полностью разрушен актовый зал, повреждения получила библиотека. Также был атакован санаторий "Форос". Погибли три человека, еще 16 ранены.

Школьная библиотека в Форосе, поврежденная в результате атаки дронов со стороны ВСУ

Школьная библиотека в Форосе, поврежденная в результате атаки дронов со стороны ВСУ. При ударе БПЛА по школе в поселке Форос в Крыму полностью разрушен актовый зал, повреждения получила библиотека. Также был атакован санаторий "Форос". Погибли три человека, еще 16 ранены.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
14 из 25
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Выступление трио на ремнях "Журавли" под руководством Татьяны Абель (Беларусь) на IV Международном фестивале циркового искусства "Без границ" на сцене Большого Санкт-Петербургского государственного цирка на Фонтанке.

Выступление трио ремни Журавли на фестивале циркового искусства Без границ в Санкт-Петербурге

Выступление трио на ремнях "Журавли" под руководством Татьяны Абель (Беларусь) на IV Международном фестивале циркового искусства "Без границ" на сцене Большого Санкт-Петербургского государственного цирка на Фонтанке.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
15 из 25
© РИА Новости / Алексей Смагин | Перейти в медиабанк

Экспонат на выставке "НЕВА 2025" в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. Крупнейшая международная выставка (более 30 000 участников из России и более 30 стран мира), посвященная гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океана и шельфа.

Экспонат на выставке НЕВА 2025 в КВЦ Экспофорум в Санкт-Петербурге

Экспонат на выставке "НЕВА 2025" в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. Крупнейшая международная выставка (более 30 000 участников из России и более 30 стран мира), посвященная гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океана и шельфа.

© РИА Новости / Алексей Смагин
Перейти в медиабанк
16 из 25
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Участницы женских соревнований чемпионата Москвы по бодибилдингу — 2025.

Участницы женских соревнований чемпионата Москвы по бодибилдингу 2025

Участницы женских соревнований чемпионата Москвы по бодибилдингу — 2025.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
17 из 25
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Мужчина во время голосования на выборах депутатов Законодательного собрания Новосибирской области и городского Совета депутатов на избирательном участке в Новосибирске.

Мужчина во время голосования на выборах депутатов Законодательного собрания Новосибирской области и городского Совета депутатов на избирательном участке в Новосибирске

Мужчина во время голосования на выборах депутатов Законодательного собрания Новосибирской области и городского Совета депутатов на избирательном участке в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
18 из 25
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Юбилейный, 20-й парад трамваев и ретроавтомобилей в Москве.

20-й юбилейный парад исторического транспорта в Москве

Юбилейный, 20-й парад трамваев и ретроавтомобилей в Москве.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
19 из 25
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПосетительница на интерактивной площадке в Парке Победы в Москве.
Посетительница на интерактивной площадке в Парке Победы в Москве
Посетительница на интерактивной площадке в Парке Победы в Москве.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
20 из 25
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Дык Фук (Вьетнам) — победитель международного музыкального конкурса "Интервидение" в Москве.

Дык Фук (Вьетнам) - победитель международного музыкального конкурса Интервидение в Москве

Дык Фук (Вьетнам) — победитель международного музыкального конкурса "Интервидение" в Москве.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
21 из 25
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Американский певец Джейсон Деруло выступает на концерте в Москве на "ЦСКА Арене".

Американский певец Джейсон Деруло выступает на концерте в Москве

Американский певец Джейсон Деруло выступает на концерте в Москве на "ЦСКА Арене".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
22 из 25
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Катер в акватории Красноярского водохранилища на реке Енисей. Двадцать седьмого сентября температура составила 20 градусов (обычная средняя температура сентября в Красноярском крае — 11 градусов).

Катер в акватории Красноярского водохранилища на реке Енисей

Катер в акватории Красноярского водохранилища на реке Енисей. Двадцать седьмого сентября температура составила 20 градусов (обычная средняя температура сентября в Красноярском крае — 11 градусов).

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
23 из 25
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСофья Леонтьева и Даниил Горелкин выступают с произвольной программой в танцах на льду на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.
Софья Леонтьева и Даниил Горелкин выступают с произвольной программой в танцах на льду на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге
Софья Леонтьева и Даниил Горелкин выступают с произвольной программой в танцах на льду на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
24 из 25
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанкКрестный ход в крепости Орешек в День памяти князя Александра Невского в Санкт-Петербурге.
Крестный ход в крепости Орешек в День памяти князя Александра Невского в Санкт-Петербурге
Крестный ход в крепости Орешек в День памяти князя Александра Невского в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Артем Пряхин
Перейти в медиабанк
25 из 25
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
