В новых регионах отпраздновали День воссоединения с Россией

В новых регионах отпраздновали День воссоединения с Россией

Гигантский флаг России развернули в Геническе Херсонской области. На стадионе "Строитель" собрались несколько сотен местных жителей и юных спортсменов. После торжественного построения и спортивного шествия участники праздничного мероприятия развернули большой российский триколор и флаг Херсонской области с черным двуглавым орлом на золотом щите. В День воссоединения новых регионов в Донецке состоялось открытие "Дома народов России". В рамках мероприятия была открыта выставка "СВОИ", а для детей был проведен интерактивный урок "17 традиционных ценностей России".

В новых регионах отпраздновали День воссоединения с Россией Гигантский флаг России развернули в Геническе Херсонской области. На стадионе "Строитель" собрались несколько сотен местных жителей и юных спортсменов. После торжественного построения и спортивного шествия участники праздничного мероприятия развернули большой российский триколор и флаг Херсонской области с черным двуглавым орлом на золотом щите. В День воссоединения новых регионов в Донецке состоялось открытие "Дома народов России". В рамках мероприятия была открыта выставка "СВОИ", а для детей был проведен интерактивный урок "17 традиционных ценностей России".

