В новых регионах отпраздновали День воссоединения с Россией - РИА Новости, 30.09.2025
19:38 30.09.2025 (обновлено: 19:39 30.09.2025)
В новых регионах отпраздновали День воссоединения с Россией
Гигантский флаг России развернули в Геническе Херсонской области. На стадионе "Строитель" собрались несколько сотен местных жителей и юных спортсменов. После торжественного построения и спортивного шествия участники праздничного мероприятия развернули большой российский триколор и флаг Херсонской области с черным двуглавым орлом на золотом щите. В День воссоединения новых регионов в Донецке состоялось открытие "Дома народов России". В рамках мероприятия была открыта выставка "СВОИ", а для детей был проведен интерактивный урок "17 традиционных ценностей России".
В День воссоединения новых регионов в Донецке состоялось открытие "Дома народов России". В рамках мероприятия была открыта выставка "СВОИ", а для детей был проведен интерактивный урок "17 традиционных ценностей России".
 
