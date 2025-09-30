https://ria.ru/20250930/flag-2045498544.html
В новых регионах отпраздновали День воссоединения с Россией
В новых регионах отпраздновали День воссоединения с Россией - РИА Новости, 30.09.2025
В новых регионах отпраздновали День воссоединения с Россией
Гигантский флаг России развернули в Геническе Херсонской области. На стадионе "Строитель" собрались несколько сотен местных жителей и юных спортсменов.
2025-09-30T19:38:00+03:00
2025-09-30T19:38:00+03:00
2025-09-30T19:39:00+03:00
Гигантский флаг России развернули в Геническе Херсонской области. На стадионе "Строитель" собрались несколько сотен местных жителей и юных спортсменов. После торжественного построения и спортивного шествия участники праздничного мероприятия развернули большой российский триколор и флаг Херсонской области с черным двуглавым орлом на золотом щите. В День воссоединения новых регионов в Донецке состоялось открытие "Дома народов России". В рамках мероприятия была открыта выставка "СВОИ", а для детей был проведен интерактивный урок "17 традиционных ценностей России".
В новых регионах отпраздновали День воссоединения с Россией
Гигантский флаг России развернули в Геническе Херсонской области. На стадионе "Строитель" собрались несколько сотен местных жителей и юных спортсменов. После торжественного построения и спортивного шествия участники праздничного мероприятия развернули большой российский триколор и флаг Херсонской области с черным двуглавым орлом на золотом щите.
В День воссоединения новых регионов в Донецке состоялось открытие "Дома народов России". В рамках мероприятия была открыта выставка "СВОИ", а для детей был проведен интерактивный урок "17 традиционных ценностей России".
