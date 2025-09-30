https://ria.ru/20250930/filippiny-2045281151.html

Филиппины готовы направлять трудовых мигрантов в Россию, сообщил посол

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Филиппины готовы направлять трудовых мигрантов в Россию и ведут переговоры о двустороннем соглашении по трудовой миграции, сообщил в интервью РИА Новости посол Филиппин в РФ Игорь Байлен. "Детально это (отправка трудовых мигрантов – ред.) не обсуждалось. Но Филиппины готовы направлять трудовых мигрантов в Россию", — сказал Байлен. Он уточнил, что Манила "ведёт переговоры о двустороннем соглашении о трудовой миграции, чтобы обеспечить безопасный и упорядоченный процесс", отметив при этом осторожный подход России к миграционному законодательству.

