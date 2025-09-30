https://ria.ru/20250930/filippiny-2045281151.html
Филиппины готовы направлять трудовых мигрантов в Россию, сообщил посол
Филиппины готовы направлять трудовых мигрантов в Россию, сообщил посол - РИА Новости, 30.09.2025
Филиппины готовы направлять трудовых мигрантов в Россию, сообщил посол
Филиппины готовы направлять трудовых мигрантов в Россию и ведут переговоры о двустороннем соглашении по трудовой миграции, сообщил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T06:16:00+03:00
2025-09-30T06:16:00+03:00
2025-09-30T06:16:00+03:00
филиппины
россия
манила
игорь байлен (посол филиппин в россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895487820_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_773cd5502ffd39f55fbe6fc01e121549.jpg
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Филиппины готовы направлять трудовых мигрантов в Россию и ведут переговоры о двустороннем соглашении по трудовой миграции, сообщил в интервью РИА Новости посол Филиппин в РФ Игорь Байлен. "Детально это (отправка трудовых мигрантов – ред.) не обсуждалось. Но Филиппины готовы направлять трудовых мигрантов в Россию", — сказал Байлен. Он уточнил, что Манила "ведёт переговоры о двустороннем соглашении о трудовой миграции, чтобы обеспечить безопасный и упорядоченный процесс", отметив при этом осторожный подход России к миграционному законодательству.
https://ria.ru/20250922/tekhnologii-2043567622.html
филиппины
россия
манила
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895487820_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_a3d568b41dcaa76b372b8c17c747817b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
филиппины, россия, манила, игорь байлен (посол филиппин в россии)
Филиппины, Россия, Манила, Игорь Байлен (посол Филиппин в России)
Филиппины готовы направлять трудовых мигрантов в Россию, сообщил посол
Посол Байлен: Филиппины готовы направлять трудовых мигрантов в РФ