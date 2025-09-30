Рейтинг@Mail.ru
Филиппины готовы направлять трудовых мигрантов в Россию, сообщил посол - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:16 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/filippiny-2045281151.html
Филиппины готовы направлять трудовых мигрантов в Россию, сообщил посол
Филиппины готовы направлять трудовых мигрантов в Россию, сообщил посол - РИА Новости, 30.09.2025
Филиппины готовы направлять трудовых мигрантов в Россию, сообщил посол
Филиппины готовы направлять трудовых мигрантов в Россию и ведут переговоры о двустороннем соглашении по трудовой миграции, сообщил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T06:16:00+03:00
2025-09-30T06:16:00+03:00
филиппины
россия
манила
игорь байлен (посол филиппин в россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895487820_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_773cd5502ffd39f55fbe6fc01e121549.jpg
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Филиппины готовы направлять трудовых мигрантов в Россию и ведут переговоры о двустороннем соглашении по трудовой миграции, сообщил в интервью РИА Новости посол Филиппин в РФ Игорь Байлен. "Детально это (отправка трудовых мигрантов – ред.) не обсуждалось. Но Филиппины готовы направлять трудовых мигрантов в Россию", — сказал Байлен. Он уточнил, что Манила "ведёт переговоры о двустороннем соглашении о трудовой миграции, чтобы обеспечить безопасный и упорядоченный процесс", отметив при этом осторожный подход России к миграционному законодательству.
https://ria.ru/20250922/tekhnologii-2043567622.html
филиппины
россия
манила
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895487820_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_a3d568b41dcaa76b372b8c17c747817b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
филиппины, россия, манила, игорь байлен (посол филиппин в россии)
Филиппины, Россия, Манила, Игорь Байлен (посол Филиппин в России)
Филиппины готовы направлять трудовых мигрантов в Россию, сообщил посол

Посол Байлен: Филиппины готовы направлять трудовых мигрантов в РФ

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкИгорь Байлен
Игорь Байлен - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Игорь Байлен. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Филиппины готовы направлять трудовых мигрантов в Россию и ведут переговоры о двустороннем соглашении по трудовой миграции, сообщил в интервью РИА Новости посол Филиппин в РФ Игорь Байлен.
"Детально это (отправка трудовых мигрантов – ред.) не обсуждалось. Но Филиппины готовы направлять трудовых мигрантов в Россию", — сказал Байлен.
Он уточнил, что Манила "ведёт переговоры о двустороннем соглашении о трудовой миграции, чтобы обеспечить безопасный и упорядоченный процесс", отметив при этом осторожный подход России к миграционному законодательству.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Делегация Филиппин заинтересовалась российскими технологиями
22 сентября, 16:47
 
ФилиппиныРоссияМанилаИгорь Байлен (посол Филиппин в России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала