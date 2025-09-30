Рейтинг@Mail.ru
Красноярскую журналистку подозревают в распространении фейков об армии
07:57 30.09.2025
Красноярскую журналистку подозревают в распространении фейков об армии
происшествия
россия
красноярск
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
КРАСНОЯРСК, 30 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Красноярске против журналистки, она подозревается в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ после публикации интервью в иностранном интернет-издании и получения за это денежного вознаграждения, сообщает региональное управление СК РФ. "Следственным отделом по Центральному району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении журналиста регионального и иностранного интернет-изданий. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 207.3 УК РФ "публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности", - говорится в сообщении. По данным следствия, в мае 2023 года подозреваемая, являясь журналистом одного из иностранных интернет-изданий, внесенного в реестр иностранных агентов, опубликовала в открытом для публичного просмотра сообществе издания заведомо ложные сведения о действиях Вооруженных сил России во время проведения специальной военной операции. Также установлено, что между подозреваемой и иностранной некоммерческой корпорацией было заключено фрилансерское соглашение об оплате журналистской продукции. Уточняется, что после публикации интервью в мае 2023 года она получила денежное вознаграждение в размере 64 тысяч рублей. Женщина задержана. В ближайшее время она будет допрошена об обстоятельствах совершенного преступления. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о журналистке Светлане Хустик. В настоящее время она работает в признанном СМИ-иноагентом проекте "Сибирь. Реалии"*. Ранее Хустик занимала должность заместителя редактора в газетах "Комсомольская правда - Красноярск" и "Аргументы и факты на Енисее". * Признано СМИ-иноагентом
Красноярскую журналистку подозревают в распространении фейков об армии

Сотрудник полиции. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 30 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Красноярске против журналистки, она подозревается в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ после публикации интервью в иностранном интернет-издании и получения за это денежного вознаграждения, сообщает региональное управление СК РФ.
"Следственным отделом по Центральному району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении журналиста регионального и иностранного интернет-изданий. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 207.3 УК РФ "публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в мае 2023 года подозреваемая, являясь журналистом одного из иностранных интернет-изданий, внесенного в реестр иностранных агентов, опубликовала в открытом для публичного просмотра сообществе издания заведомо ложные сведения о действиях Вооруженных сил России во время проведения специальной военной операции. Также установлено, что между подозреваемой и иностранной некоммерческой корпорацией было заключено фрилансерское соглашение об оплате журналистской продукции. Уточняется, что после публикации интервью в мае 2023 года она получила денежное вознаграждение в размере 64 тысяч рублей.
Женщина задержана. В ближайшее время она будет допрошена об обстоятельствах совершенного преступления.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о журналистке Светлане Хустик. В настоящее время она работает в признанном СМИ-иноагентом проекте "Сибирь. Реалии"*. Ранее Хустик занимала должность заместителя редактора в газетах "Комсомольская правда - Красноярск" и "Аргументы и факты на Енисее".
* Признано СМИ-иноагентом
