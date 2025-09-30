Рейтинг@Mail.ru
ФАС проверит сети АЗС из-за цен на топливо - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:49 30.09.2025 (обновлено: 13:42 30.09.2025)
https://ria.ru/20250930/fas-2045327038.html
ФАС проверит сети АЗС из-за цен на топливо
ФАС проверит сети АЗС из-за цен на топливо - РИА Новости, 30.09.2025
ФАС проверит сети АЗС из-за цен на топливо
Федеральная антимонопольная служба проверит автозаправочные станции из-за подорожания нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T11:49:00+03:00
2025-09-30T13:42:00+03:00
экономика
россия
тюменская область
тюмень
александр новак
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
аи-92
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155300/06/1553000690_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c3ea4f6feecde4b1af7f3fa8f4dbb380.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба проверит автозаправочные станции из-за подорожания нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в ведомстве. "По поручению ФАС России территориальные органы службы осуществляют контроль соблюдения антимонопольного законодательства на топливном рынке, в том числе путем запросов у сетей АЗС данных о ценообразовании и обеспеченности топливом", — отметили там. После анализа этой информации ФАС примет решение о наличии или отсутствии признаков нарушений антимонопольного законодательства. Биржевые и розничные цены на бензин в России выросли этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов начали жаловаться на нехватку топлива на АЗС. Вице-премьер Александр Новак признал, что небольшой дефицит нефтепродуктов есть, но отметил, что он покрывается за счет накопленных остатков. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, правительство принимает энергичные меры, чтобы уровень цен на энергоносители и бензин оставался стабильным.
https://ria.ru/20250924/sahalin-2044006304.html
https://ria.ru/20250928/benzin-2044850962.html
россия
тюменская область
тюмень
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155300/06/1553000690_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c990f31832e37c064ba7b05847542928.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, тюменская область, тюмень, александр новак, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-92, аи-95
Экономика, Россия, Тюменская область, Тюмень, Александр Новак, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), АИ-92, АИ-95
ФАС проверит сети АЗС из-за цен на топливо

ФАС проверяет АЗС из-за роста цен на бензин

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАЗС
АЗС - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
АЗС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба проверит автозаправочные станции из-за подорожания нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"По поручению ФАС России территориальные органы службы осуществляют контроль соблюдения антимонопольного законодательства на топливном рынке, в том числе путем запросов у сетей АЗС данных о ценообразовании и обеспеченности топливом", — отметили там.
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Минэнерго Сахалина рассказало о ситуации с бензином на АЗС
24 сентября, 13:53
После анализа этой информации ФАС примет решение о наличии или отсутствии признаков нарушений антимонопольного законодательства.

Служба уже выдавала предупреждения владельцам сетей АЗС в Тверской и Тюменской областях, а также компании "Газпромнефть — Региональные продажи". Так, в районах, где АЗС "Тверьнефтепродукт" занимала доминирующее положение, стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 и дизельного топлива была выше, чем в других муниципалитетах.

Биржевые и розничные цены на бензин в России выросли этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов начали жаловаться на нехватку топлива на АЗС. Вице-премьер Александр Новак признал, что небольшой дефицит нефтепродуктов есть, но отметил, что он покрывается за счет накопленных остатков.
Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, правительство принимает энергичные меры, чтобы уровень цен на энергоносители и бензин оставался стабильным.
Заправка автомобиля топливом на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
В ЦСР оценили, хватит ли России бензина с учетом ремонтов на НПЗ
28 сентября, 04:04
 
ЭкономикаРоссияТюменская областьТюменьАлександр НовакФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)АИ-92АИ-95
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала