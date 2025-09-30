https://ria.ru/20250930/fas-2045327038.html

ФАС проверит сети АЗС из-за цен на топливо

ФАС проверит сети АЗС из-за цен на топливо - РИА Новости, 30.09.2025

ФАС проверит сети АЗС из-за цен на топливо

Федеральная антимонопольная служба проверит автозаправочные станции из-за подорожания нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T11:49:00+03:00

2025-09-30T11:49:00+03:00

2025-09-30T13:42:00+03:00

экономика

россия

тюменская область

тюмень

александр новак

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

аи-92

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155300/06/1553000690_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c3ea4f6feecde4b1af7f3fa8f4dbb380.jpg

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба проверит автозаправочные станции из-за подорожания нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в ведомстве. "По поручению ФАС России территориальные органы службы осуществляют контроль соблюдения антимонопольного законодательства на топливном рынке, в том числе путем запросов у сетей АЗС данных о ценообразовании и обеспеченности топливом", — отметили там. После анализа этой информации ФАС примет решение о наличии или отсутствии признаков нарушений антимонопольного законодательства. Биржевые и розничные цены на бензин в России выросли этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов начали жаловаться на нехватку топлива на АЗС. Вице-премьер Александр Новак признал, что небольшой дефицит нефтепродуктов есть, но отметил, что он покрывается за счет накопленных остатков. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, правительство принимает энергичные меры, чтобы уровень цен на энергоносители и бензин оставался стабильным.

https://ria.ru/20250924/sahalin-2044006304.html

https://ria.ru/20250928/benzin-2044850962.html

россия

тюменская область

тюмень

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, тюменская область, тюмень, александр новак, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-92, аи-95