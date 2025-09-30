Рейтинг@Mail.ru
В Венгрии оценили идею ЕС открыть переговоры о вступлении Украины - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:55 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/evrosojuz-2045383512.html
В Венгрии оценили идею ЕС открыть переговоры о вступлении Украины
В Венгрии оценили идею ЕС открыть переговоры о вступлении Украины - РИА Новости, 30.09.2025
В Венгрии оценили идею ЕС открыть переговоры о вступлении Украины
ЕС хочет в обход собственных правил открыть переговоры о вступлении Украины квалифицированным большинством в обход Венгрии, если это произойдет ничего не... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T14:55:00+03:00
2025-09-30T14:55:00+03:00
в мире
украина
венгрия
брюссель
антониу кошта
евросоюз
европейский совет
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb45bf779dcd43e62705a7fc181d180c.jpg
БУДАПЕШТ, 30 сен - РИА Новости. ЕС хочет в обход собственных правил открыть переговоры о вступлении Украины квалифицированным большинством в обход Венгрии, если это произойдет ничего не помешает Брюсселю во второй раз нарушить свое же законодательство и завершить процесс евроинтеграции Украины без единогласного решения, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока. Ранее издание Politico сообщало о том, что председатель Европейского совета Антониу Кошта предлагает упростить голосование в Евросоюзе по открытию переговорных кластеров на пути к вступлению Украины в блок, стремясь обойти вето Венгрии. "Они (Брюссель - ред.) работают над юридическими решениями, которые явно противоречат договорам и прежней практике и предполагают принятие некоторых решений о расширении квалифицированным большинством, а не единогласно... Есть главы переговоров о вступлении страны в ЕС, мы их называем кластерами. В настоящее время ни один кластер (с Украиной - ред.) не открыт, для открытия первой группы необходимо единогласное решение, его блокирует Венгрия", - сказал Бока в эфире программы "Борцовский час". Министр подчеркнул, что если переговоры о евроинтеграции Украины будут, вопреки правилам, начаты квалифицированным большинством голосов, ничего не помешает Брюсселю во второй раз нарушить свои же законы и завершить процесс присоединения Украины тоже в обход Венгрии. "Но если главы можно открывать квалифицированным большинством, то их можно и закрывать точно так же квалифицированным большинством, потому что мы просто игнорируем положения законодательства ЕС и сложившуюся практику, и если мы нарушили их один раз, почему бы нам не нарушить их и во второй? Я не вижу никаких ограничений", - отметил он.
https://ria.ru/20250315/ukraina-2005191228.html
украина
венгрия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_dcfb1a448dabf1bc907d745374ffb126.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, брюссель, антониу кошта, евросоюз, европейский совет, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Венгрия, Брюссель, Антониу Кошта, Евросоюз, Европейский совет, Санкции в отношении России
В Венгрии оценили идею ЕС открыть переговоры о вступлении Украины

Бока: ЕС хочет открыть переговоры о вступлении Украины в обход Венгрии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 30 сен - РИА Новости. ЕС хочет в обход собственных правил открыть переговоры о вступлении Украины квалифицированным большинством в обход Венгрии, если это произойдет ничего не помешает Брюсселю во второй раз нарушить свое же законодательство и завершить процесс евроинтеграции Украины без единогласного решения, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.
Ранее издание Politico сообщало о том, что председатель Европейского совета Антониу Кошта предлагает упростить голосование в Евросоюзе по открытию переговорных кластеров на пути к вступлению Украины в блок, стремясь обойти вето Венгрии.
"Они (Брюссель - ред.) работают над юридическими решениями, которые явно противоречат договорам и прежней практике и предполагают принятие некоторых решений о расширении квалифицированным большинством, а не единогласно... Есть главы переговоров о вступлении страны в ЕС, мы их называем кластерами. В настоящее время ни один кластер (с Украиной - ред.) не открыт, для открытия первой группы необходимо единогласное решение, его блокирует Венгрия", - сказал Бока в эфире программы "Борцовский час".
Министр подчеркнул, что если переговоры о евроинтеграции Украины будут, вопреки правилам, начаты квалифицированным большинством голосов, ничего не помешает Брюсселю во второй раз нарушить свои же законы и завершить процесс присоединения Украины тоже в обход Венгрии.
"Но если главы можно открывать квалифицированным большинством, то их можно и закрывать точно так же квалифицированным большинством, потому что мы просто игнорируем положения законодательства ЕС и сложившуюся практику, и если мы нарушили их один раз, почему бы нам не нарушить их и во второй? Я не вижу никаких ограничений", - отметил он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Евросоюз хочет колонизировать Украину, заявил Орбан
15 марта, 14:45
 
В миреУкраинаВенгрияБрюссельАнтониу КоштаЕвросоюзЕвропейский советСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала