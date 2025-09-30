В Венгрии оценили идею ЕС открыть переговоры о вступлении Украины
Бока: ЕС хочет открыть переговоры о вступлении Украины в обход Венгрии
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 30 сен - РИА Новости. ЕС хочет в обход собственных правил открыть переговоры о вступлении Украины квалифицированным большинством в обход Венгрии, если это произойдет ничего не помешает Брюсселю во второй раз нарушить свое же законодательство и завершить процесс евроинтеграции Украины без единогласного решения, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.
Ранее издание Politico сообщало о том, что председатель Европейского совета Антониу Кошта предлагает упростить голосование в Евросоюзе по открытию переговорных кластеров на пути к вступлению Украины в блок, стремясь обойти вето Венгрии.
"Они (Брюссель - ред.) работают над юридическими решениями, которые явно противоречат договорам и прежней практике и предполагают принятие некоторых решений о расширении квалифицированным большинством, а не единогласно... Есть главы переговоров о вступлении страны в ЕС, мы их называем кластерами. В настоящее время ни один кластер (с Украиной - ред.) не открыт, для открытия первой группы необходимо единогласное решение, его блокирует Венгрия", - сказал Бока в эфире программы "Борцовский час".
Министр подчеркнул, что если переговоры о евроинтеграции Украины будут, вопреки правилам, начаты квалифицированным большинством голосов, ничего не помешает Брюсселю во второй раз нарушить свои же законы и завершить процесс присоединения Украины тоже в обход Венгрии.
"Но если главы можно открывать квалифицированным большинством, то их можно и закрывать точно так же квалифицированным большинством, потому что мы просто игнорируем положения законодательства ЕС и сложившуюся практику, и если мы нарушили их один раз, почему бы нам не нарушить их и во второй? Я не вижу никаких ограничений", - отметил он.
