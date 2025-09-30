Рейтинг@Mail.ru
В США предупредили, что ждет Европу из-за России - РИА Новости, 30.09.2025
22:14 30.09.2025 (обновлено: 23:32 30.09.2025)
В США предупредили, что ждет Европу из-за России
В США предупредили, что ждет Европу из-за России - РИА Новости, 30.09.2025
В США предупредили, что ждет Европу из-за России
Европейские лидеры продолжают говорить о мнимой российской угрозе, чтобы избежать отставки, предположил полковник американской армии в отставке, экс-советник... РИА Новости, 30.09.2025
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Европейские лидеры продолжают говорить о мнимой российской угрозе, чтобы избежать отставки, предположил полковник американской армии в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Deep Dive. "Мы почти каждую неделю слышим об обвинениях в адрес русских, которые не имеютпод собой никаких оснований. (Это делают – прим.ред.) Стармер, Макрон и Мерц, которые пришли к выводу, чтоони должны продолжать эту войну против России, чтобы остаться на своих постах", — сказал он. По мнению полковника, после завершения конфликта на Украине европейцы обвинят политиков в упадке экономики и разрушении научно-промышленной базы. Он также не исключил, что люди поддержат восстановление торговых связей с Россией, в особенности в сфере энергоресурсов. "Мерц и его коллеги занимаются самоубийством. Их главная цель — не навредить России, а уничтожить Германию, потомучто они не причинили никакого реального вреда России", —резюмировал Макгрегор. В последние годы НАТО развернула беспрецедентную активность у российских границ. Так, в июне в Финляндии прошли учения с участием более 40 самолетов альянса военно-воздушных сил США, Франции и Великобритании. В мае на шведском острове Готланд впервые прошли военные маневры членов блока с боевыми стрельбами из РСЗО HIMARS и MLRS. В них приняли участие американцы и британцы. Польша также пригласила страны НАТО на учения, которые намерены провести в ответ на российско-белорусские маневры "Запад-2025", запланированные на сентябрь. В Москве не раз подчеркивали, что Россия не собирается нападать на членов альянса. Как объяснял Владимир Путин, западные политики запугивают население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
В США предупредили, что ждет Европу из-за России

Макгрегор: Макрон, Мерц и Стармер угрожают России из страха потерять власть

Танки стран — членов НАТО принимают участие в учениях Swift Response 2025 на полигоне Гайжюнай, Литва
Танки стран — членов НАТО принимают участие в учениях Swift Response 2025 на полигоне Гайжюнай, Литва - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© Фото : U.S. Army / Elena Baladelli
Танки стран — членов НАТО принимают участие в учениях Swift Response 2025 на полигоне Гайжюнай, Литва. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Европейские лидеры продолжают говорить о мнимой российской угрозе, чтобы избежать отставки, предположил полковник американской армии в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Deep Dive.
"Мы почти каждую неделю слышим об обвинениях в адрес русских, которые не имеютпод собой никаких оснований. (Это делают – прим.ред.) Стармер, Макрон и Мерц, которые пришли к выводу, чтоони должны продолжать эту войну против России, чтобы остаться на своих постах", — сказал он.
"Давайте признаем". В США забили тревогу из-за провокации на Украине
"Давайте признаем". В США забили тревогу из-за провокации на Украине
Вчера, 18:43
По мнению полковника, после завершения конфликта на Украине европейцы обвинят политиков в упадке экономики и разрушении научно-промышленной базы. Он также не исключил, что люди поддержат восстановление торговых связей с Россией, в особенности в сфере энергоресурсов.
"Мерц и его коллеги занимаются самоубийством. Их главная цель — не навредить России, а уничтожить Германию, потомучто они не причинили никакого реального вреда России", —резюмировал Макгрегор.
В последние годы НАТО развернула беспрецедентную активность у российских границ. Так, в июне в Финляндии прошли учения с участием более 40 самолетов альянса военно-воздушных сил США, Франции и Великобритании.
В мае на шведском острове Готланд впервые прошли военные маневры членов блока с боевыми стрельбами из РСЗО HIMARS и MLRS. В них приняли участие американцы и британцы.
Польша также пригласила страны НАТО на учения, которые намерены провести в ответ на российско-белорусские маневры "Запад-2025", запланированные на сентябрь.
В Москве не раз подчеркивали, что Россия не собирается нападать на членов альянса. Как объяснял Владимир Путин, западные политики запугивают население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
"Катастрофическая идея". На Западе отреагировали на новый план Зеленского
"Катастрофическая идея". На Западе отреагировали на новый план Зеленского
Вчера, 16:32
 
