В США предупредили, что ждет Европу из-за России
Макгрегор: Макрон, Мерц и Стармер угрожают России из страха потерять власть
© Фото : U.S. Army / Elena BaladelliТанки стран — членов НАТО принимают участие в учениях Swift Response 2025 на полигоне Гайжюнай, Литва
© Фото : U.S. Army / Elena Baladelli
Танки стран — членов НАТО принимают участие в учениях Swift Response 2025 на полигоне Гайжюнай, Литва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Европейские лидеры продолжают говорить о мнимой российской угрозе, чтобы избежать отставки, предположил полковник американской армии в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Deep Dive.
"Мы почти каждую неделю слышим об обвинениях в адрес русских, которые не имеютпод собой никаких оснований. (Это делают – прим.ред.) Стармер, Макрон и Мерц, которые пришли к выводу, чтоони должны продолжать эту войну против России, чтобы остаться на своих постах", — сказал он.
По мнению полковника, после завершения конфликта на Украине европейцы обвинят политиков в упадке экономики и разрушении научно-промышленной базы. Он также не исключил, что люди поддержат восстановление торговых связей с Россией, в особенности в сфере энергоресурсов.
"Мерц и его коллеги занимаются самоубийством. Их главная цель — не навредить России, а уничтожить Германию, потомучто они не причинили никакого реального вреда России", —резюмировал Макгрегор.
В последние годы НАТО развернула беспрецедентную активность у российских границ. Так, в июне в Финляндии прошли учения с участием более 40 самолетов альянса военно-воздушных сил США, Франции и Великобритании.
В мае на шведском острове Готланд впервые прошли военные маневры членов блока с боевыми стрельбами из РСЗО HIMARS и MLRS. В них приняли участие американцы и британцы.
Польша также пригласила страны НАТО на учения, которые намерены провести в ответ на российско-белорусские маневры "Запад-2025", запланированные на сентябрь.
В Москве не раз подчеркивали, что Россия не собирается нападать на членов альянса. Как объяснял Владимир Путин, западные политики запугивают население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.