В США предупредили, что ждет Европу из-за России

В США предупредили, что ждет Европу из-за России - РИА Новости, 30.09.2025

В США предупредили, что ждет Европу из-за России

Европейские лидеры продолжают говорить о мнимой российской угрозе, чтобы избежать отставки, предположил полковник американской армии в отставке, экс-советник... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T22:14:00+03:00

2025-09-30T22:14:00+03:00

2025-09-30T23:32:00+03:00

в мире

россия

украина

германия

владимир путин

нато

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029719881_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_1ed7fcef65fa517b9aeeb4ec02a405e5.jpg

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Европейские лидеры продолжают говорить о мнимой российской угрозе, чтобы избежать отставки, предположил полковник американской армии в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Deep Dive. "Мы почти каждую неделю слышим об обвинениях в адрес русских, которые не имеютпод собой никаких оснований. (Это делают – прим.ред.) Стармер, Макрон и Мерц, которые пришли к выводу, чтоони должны продолжать эту войну против России, чтобы остаться на своих постах", — сказал он. По мнению полковника, после завершения конфликта на Украине европейцы обвинят политиков в упадке экономики и разрушении научно-промышленной базы. Он также не исключил, что люди поддержат восстановление торговых связей с Россией, в особенности в сфере энергоресурсов. "Мерц и его коллеги занимаются самоубийством. Их главная цель — не навредить России, а уничтожить Германию, потомучто они не причинили никакого реального вреда России", —резюмировал Макгрегор. В последние годы НАТО развернула беспрецедентную активность у российских границ. Так, в июне в Финляндии прошли учения с участием более 40 самолетов альянса военно-воздушных сил США, Франции и Великобритании. В мае на шведском острове Готланд впервые прошли военные маневры членов блока с боевыми стрельбами из РСЗО HIMARS и MLRS. В них приняли участие американцы и британцы. Польша также пригласила страны НАТО на учения, которые намерены провести в ответ на российско-белорусские маневры "Запад-2025", запланированные на сентябрь. В Москве не раз подчеркивали, что Россия не собирается нападать на членов альянса. Как объяснял Владимир Путин, западные политики запугивают население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

