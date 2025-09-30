https://ria.ru/20250930/evropa-2045332445.html
Келлог сравнил Европу с ребенком на велосипеде с колесиками
2025-09-30T12:11:00+03:00
в мире
сша
европа
вашингтон (штат)
кит келлог
дональд трамп
нато
wsf
ВАШИНГТОН, 30 сен — РИА Новости. Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что европейские союзники способны самостоятельно справляться с военными вызовами без опоры на Вашингтон, сравнив их с ребёнком, который больше не нуждается в поддерживающих колёсиках. "Когда мои дети учились ездить на велосипеде, они начинали с колёсиками. Европе больше не нужны дополнительные колёса, вы и так справляетесь сами", - заявил Келлог, выступая на форуме WSF 2025 "Securing Europe: Transatlantic Strategies in a Time of War and Uncertainty". Портал Euractiv в начале июля сообщал, что европейские члены НАТО начали подготовку к возможному сокращению численности американских войск на континенте. Как отмечает портал, в европейских кругах НАТО убеждены, что президент США Дональд Трамп сократит численность сил, дислоцированных в Европе, которая в настоящее время составляет около 80 тысяч человек, и перенаправит их в Азию и на Ближний Восток.
