ЕС считает, что давление на Белоруссию не сработало, пишет Guardian

2025-09-30T22:29:00+03:00

в мире

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В Евросоюзе считают, что политика оказания максимального давления на Белоруссию не достигла заявленных целей, пишет газета Guardian со ссылкой на дипломатические источники в ЕС. По данным источников, в Брюсселе ведутся обсуждения вопроса о том, не достигла ли агрессивная политика ЕС в отношении Белоруссии предела эффективности, а также стоит ли рассмотреть другие варианты в отношениях с Минском. "Максимальное давление не сработало... После пяти лет изоляции мы не достигли заявленных целей. Белоруссия сблизилась с Россией", - заявил изданию один из дипломатов ЕС. При этом, по словам источника, пока неясно, что должно заменить нынешнюю политику. Лукашенко в июле заявил, что ЕС стал медленнее штамповать санкции против Минска, не исключил, что там почувствовали, что "стреляют себе в ногу". Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской специальной военной операции на Украине.

