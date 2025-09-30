Рейтинг@Mail.ru
В Норвегии признали, что не знают, чьи БПЛА заметили над страной - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:28 30.09.2025 (обновлено: 22:08 30.09.2025)
https://ria.ru/20250930/es-2045516023.html
В Норвегии признали, что не знают, чьи БПЛА заметили над страной
В Норвегии признали, что не знают, чьи БПЛА заметили над страной - РИА Новости, 30.09.2025
В Норвегии признали, что не знают, чьи БПЛА заметили над страной
Министр обороны Норвегии Торе Сандвик заявил об отсутствии у властей данных о принадлежности дронов, замеченных ранее в небе. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T21:28:00+03:00
2025-09-30T22:08:00+03:00
в мире
норвегия
осло
сингапур
беспилотники
бпла
марк рютте
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101752/92/1017529265_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_a30bd21d7c82a1396aab004cc6540ab1.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Министр обороны Норвегии Торе Сандвик заявил об отсутствии у властей данных о принадлежности дронов, замеченных ранее в небе. &quot;У нас есть наблюдения дронов в Норвегии, но нет подтверждения или выводов касательно их происхождения. Это разведывательные дроны, в Норвегии нет ударных дронов&quot;, — сказал он в комментарии украинским журналистам.Телерадиокомпания NRK в ночь на 29 сентября сообщила, что аэропорт города Бардуфосс на севере страны закрыли на прием и посадку рейсов. Газета VG 24 сентября писала, что власти задержали семейную пару из Сингапура за запуск беспилотников у замка в Осло, им грозит депортация. До этого NRK 27 сентября передавала, что в небе у авиабазы в Эрланде обнаружили БПЛА. Телеканал TV2 ранее сообщал, что аэропорт Осло в ночь на 23 сентября приостановил работу на несколько часов из-за летательных аппаратов, замеченных поблизости. Полиция не могла ответить, были наблюдаемые светящиеся объекты беспилотниками или нет.Обвинения России в нарушении воздушных границВ четверг генсек НАТО Марк Рютте заявил, что согласен со словами президента США Дональда Трампа о необходимости сбивать "российские самолеты", если они окажутся в воздушном пространстве альянса. С этим высказыванием он выступил после череды "инцидентов", в которых члены организации бездоказательно обвинили Москву. Представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник заявил, что Россия в случае попыток сбивать объекты в ее воздушном пространстве отреагирует как суверенная страна.Датская полиция 22 сентября заявила, что аэропорт Копенгагена закрыли из-за беспилотников, замеченных в районе воздушной гавани. Служба разведки назвала произошедшее "нападением", а премьер Метте Фредериксен — "самой серьезной атакой" на датскую инфраструктуру за все время. Она не исключила причастности России, не приведя при этом никаких доказательств.В тот же день по запросу Эстонии состоялось экстренное заседание Совбеза ООН из-за "инцидента", доказательств которого представлено также не было. Минобороны России сообщало, что три истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградской области. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами, без нарушения границ, что подтвердили средства объективного контроля. Маршрут пролегал над нейтральными водами в Балтийском море, на расстоянии более трех километров от острова Вайндло, самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись.Десятого сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об уничтожении "представлявших опасность" дронов. Он голословно обвинил в случившемся Москву, утверждая, что границу пересекли 19 летательных аппаратов. После инцидента глава польского МИД Радослав Сикорский предложил обдумать введение бесполетной зоны над Украиной. При этом он отметил, что принять такое решение Варшава может только вместе с союзниками. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал эту идею провокационной.
https://ria.ru/20250930/dron-2045306827.html
https://ria.ru/20250930/nato-2045517029.html
https://ria.ru/20250927/evropa-2044710145.html
https://ria.ru/20250929/stubb-2045076621.html
норвегия
осло
сингапур
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101752/92/1017529265_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_6e92a805d0d07ce22c1ed3545aef0a1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, норвегия, осло, сингапур, беспилотники, бпла, марк рютте, нато, россия, вооруженные силы рф
В мире, Норвегия, Осло, Сингапур, Беспилотники, БПЛА, Марк Рютте, НАТО, Россия, Вооруженные силы РФ
В Норвегии признали, что не знают, чьи БПЛА заметили над страной

Минобороны Норвегии неизвестно происхождение замеченных над страной БПЛА

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкОсло, столица Норвегии
Осло, столица Норвегии - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Осло, столица Норвегии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Министр обороны Норвегии Торе Сандвик заявил об отсутствии у властей данных о принадлежности дронов, замеченных ранее в небе.
«

"У нас есть наблюдения дронов в Норвегии, но нет подтверждения или выводов касательно их происхождения. Это разведывательные дроны, в Норвегии нет ударных дронов", — сказал он в комментарии украинским журналистам.

Экс-министр обороны Латвии Артис Пабрикс - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Экс-министр в Латвии предложил бороться с БПЛА с помощью проверок туалетов
Вчера, 10:23
Телерадиокомпания NRK в ночь на 29 сентября сообщила, что аэропорт города Бардуфосс на севере страны закрыли на прием и посадку рейсов. Газета VG 24 сентября писала, что власти задержали семейную пару из Сингапура за запуск беспилотников у замка в Осло, им грозит депортация.
До этого NRK 27 сентября передавала, что в небе у авиабазы в Эрланде обнаружили БПЛА. Телеканал TV2 ранее сообщал, что аэропорт Осло в ночь на 23 сентября приостановил работу на несколько часов из-за летательных аппаратов, замеченных поблизости. Полиция не могла ответить, были наблюдаемые светящиеся объекты беспилотниками или нет.
Генсек НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
В НАТО придумали новый предлог для помощи Украине
Вчера, 21:42

Обвинения России в нарушении воздушных границ

В четверг генсек НАТО Марк Рютте заявил, что согласен со словами президента США Дональда Трампа о необходимости сбивать "российские самолеты", если они окажутся в воздушном пространстве альянса. С этим высказыванием он выступил после череды "инцидентов", в которых члены организации бездоказательно обвинили Москву. Представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник заявил, что Россия в случае попыток сбивать объекты в ее воздушном пространстве отреагирует как суверенная страна.
Датская полиция 22 сентября заявила, что аэропорт Копенгагена закрыли из-за беспилотников, замеченных в районе воздушной гавани. Служба разведки назвала произошедшее "нападением", а премьер Метте Фредериксен — "самой серьезной атакой" на датскую инфраструктуру за все время. Она не исключила причастности России, не приведя при этом никаких доказательств.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Теперь только война: раскрыт план за атаками "русских" дронов на Европу
27 сентября, 08:00
В тот же день по запросу Эстонии состоялось экстренное заседание Совбеза ООН из-за "инцидента", доказательств которого представлено также не было. Минобороны России сообщало, что три истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградской области. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами, без нарушения границ, что подтвердили средства объективного контроля. Маршрут пролегал над нейтральными водами в Балтийском море, на расстоянии более трех километров от острова Вайндло, самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись.
Десятого сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об уничтожении "представлявших опасность" дронов. Он голословно обвинил в случившемся Москву, утверждая, что границу пересекли 19 летательных аппаратов. После инцидента глава польского МИД Радослав Сикорский предложил обдумать введение бесполетной зоны над Украиной. При этом он отметил, что принять такое решение Варшава может только вместе с союзниками. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал эту идею провокационной.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Стубб сделал заявление об уничтожении российских беспилотников
29 сентября, 12:05
 
В миреНорвегияОслоСингапурБеспилотникиБПЛАМарк РюттеНАТОРоссияВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала