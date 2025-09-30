В Норвегии признали, что не знают, чьи БПЛА заметили над страной

https://ria.ru/20250930/es-2045516023.html

Министр обороны Норвегии Торе Сандвик заявил об отсутствии у властей данных о принадлежности дронов, замеченных ранее в небе. РИА Новости, 30.09.2025

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Министр обороны Норвегии Торе Сандвик заявил об отсутствии у властей данных о принадлежности дронов, замеченных ранее в небе. "У нас есть наблюдения дронов в Норвегии, но нет подтверждения или выводов касательно их происхождения. Это разведывательные дроны, в Норвегии нет ударных дронов", — сказал он в комментарии украинским журналистам.Телерадиокомпания NRK в ночь на 29 сентября сообщила, что аэропорт города Бардуфосс на севере страны закрыли на прием и посадку рейсов. Газета VG 24 сентября писала, что власти задержали семейную пару из Сингапура за запуск беспилотников у замка в Осло, им грозит депортация. До этого NRK 27 сентября передавала, что в небе у авиабазы в Эрланде обнаружили БПЛА. Телеканал TV2 ранее сообщал, что аэропорт Осло в ночь на 23 сентября приостановил работу на несколько часов из-за летательных аппаратов, замеченных поблизости. Полиция не могла ответить, были наблюдаемые светящиеся объекты беспилотниками или нет.Обвинения России в нарушении воздушных границВ четверг генсек НАТО Марк Рютте заявил, что согласен со словами президента США Дональда Трампа о необходимости сбивать "российские самолеты", если они окажутся в воздушном пространстве альянса. С этим высказыванием он выступил после череды "инцидентов", в которых члены организации бездоказательно обвинили Москву. Представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник заявил, что Россия в случае попыток сбивать объекты в ее воздушном пространстве отреагирует как суверенная страна.Датская полиция 22 сентября заявила, что аэропорт Копенгагена закрыли из-за беспилотников, замеченных в районе воздушной гавани. Служба разведки назвала произошедшее "нападением", а премьер Метте Фредериксен — "самой серьезной атакой" на датскую инфраструктуру за все время. Она не исключила причастности России, не приведя при этом никаких доказательств.В тот же день по запросу Эстонии состоялось экстренное заседание Совбеза ООН из-за "инцидента", доказательств которого представлено также не было. Минобороны России сообщало, что три истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградской области. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами, без нарушения границ, что подтвердили средства объективного контроля. Маршрут пролегал над нейтральными водами в Балтийском море, на расстоянии более трех километров от острова Вайндло, самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись.Десятого сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об уничтожении "представлявших опасность" дронов. Он голословно обвинил в случившемся Москву, утверждая, что границу пересекли 19 летательных аппаратов. После инцидента глава польского МИД Радослав Сикорский предложил обдумать введение бесполетной зоны над Украиной. При этом он отметил, что принять такое решение Варшава может только вместе с союзниками. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал эту идею провокационной.

