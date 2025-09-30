В Норвегии задержали двух туристов по подозрению в запуске БПЛА
Норвежская полиция задержала двух туристов по подозрению в запуске дрона
Норвежская полиция. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Норвежская полиция задержала для допроса двух туристов по подозрению в запуске БПЛА в бесполетной зоне аэропорта города Бардуфосс, который используется в том числе в военных целях, сообщает портал Nettavisen со ссылкой на представителя полиции Эйрика Киленга.
"Двоих туристов доставляют в полицейский участок в Бардуфоссе для допроса. Беспилотник был конфискован", - приводит портал слова правоохранителя.
Как сообщает Nettavisen, аэропорт Бардуфосса используется как для гражданского, так и военного авиасообщения. В частности, там расположен ангар, в котором можно размещать истребители F-35.
Запуск БПЛА не нарушил авиасообщение, добавляет Киленг.
Телерадиокомпания NRK в ночь на 29 сентября сообщила, что аэропорт города Бардуфосс на севере Норвегии был закрыт на прием и посадку рейсов из-за замеченных в его районе БПЛА, один рейс был перенаправлен. Кроме того, еще один рейс был перенаправлен из-за БПЛА у аэропорта города Брённёйсунн.
Газета VG 24 сентября сообщала, что власти Норвегии задержали семейную пару из Сингапура за запуск БПЛА у замка Акерсхус в Осло, им грозит депортация. Позднее газета Aftenposten со ссылкой на представителя городской полиции Андре Квистада Альме сообщила, что турист из Сингапура, задержанный за запуск БПЛА у замка Акерсхус, признал вину и согласился выплатить штраф в размере около 800 долларов.
NRK 27 сентября сообщала, что в небе Норвегии у авиабазы в Эрланде обнаружен беспилотник. Ранее норвежский телеканал TV2 сообщал, что аэропорт Осло в ночь на 23 сентября приостановил работу на несколько часов из-за БПЛА, замеченных поблизости, однако полиция не могла ответить, были ли наблюдаемые светящиеся объекты беспилотниками или нет.
На прошлой неделе датские аэропорты несколько раз приостанавливали прием и выпуск самолетов из-за сообщений о беспилотниках, якобы замеченных вблизи авиагаваней. Двадцать второго сентября закрывался аэропорт Копенгагена. Полиция датской столицы рассказала РИА Новости, что у аэропорта Копенгагена наблюдалось три дрона, однако пока рано говорить, откуда они прилетели. Премьер Дании Метте Фредериксен 23 сентября назвала инцидент с БПЛА "самым серьезным нападением" на датскую инфраструктуру за всё время. Власти Дании 28 сентября объявили о введении с понедельника временного запрета на запуск беспилотников гражданскими лицами в связи с предстоящей встречей лидеров Евросоюза в Копенгагене, ограничение будет действовать до 3 октября.
Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен 25 сентября сказал, что Дания не располагает доказательствами, чтобы утверждать, что Россия якобы связана с инцидентами с дронами, замеченными у аэропортов. Посольство России в Копенгагене заявило, что российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции в причастности к инцидентам с дронами у датских аэропортов. По данным дипмиссии, эти инциденты - срежиссированная провокация, которая будет использована как повод для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, всеми способами добивающихся максимального затягивания украинского конфликта и его расширения на другие страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о якобы причастности РФ к инциденту с беспилотниками в аэропорту Копенгагена, подчеркнул, что голословные обвинения в адрес России о якобы причастности к инцидентам с БПЛА приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание. -0-
