Рейтинг@Mail.ru
В Норвегии задержали двух туристов по подозрению в запуске БПЛА - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:22 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/es-2045396539.html
В Норвегии задержали двух туристов по подозрению в запуске БПЛА
В Норвегии задержали двух туристов по подозрению в запуске БПЛА - РИА Новости, 30.09.2025
В Норвегии задержали двух туристов по подозрению в запуске БПЛА
Норвежская полиция задержала для допроса двух туристов по подозрению в запуске БПЛА в бесполетной зоне аэропорта города Бардуфосс, который используется в том... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T15:22:00+03:00
2025-09-30T15:22:00+03:00
в мире
копенгаген
россия
дания
метте фредериксен
дмитрий песков
f-35
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18314/62/183146252_0:479:682:863_1920x0_80_0_0_9ba02b9c9ba9dd84b180965a44e9f76c.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Норвежская полиция задержала для допроса двух туристов по подозрению в запуске БПЛА в бесполетной зоне аэропорта города Бардуфосс, который используется в том числе в военных целях, сообщает портал Nettavisen со ссылкой на представителя полиции Эйрика Киленга. "Двоих туристов доставляют в полицейский участок в Бардуфоссе для допроса. Беспилотник был конфискован", - приводит портал слова правоохранителя. Как сообщает Nettavisen, аэропорт Бардуфосса используется как для гражданского, так и военного авиасообщения. В частности, там расположен ангар, в котором можно размещать истребители F-35. Запуск БПЛА не нарушил авиасообщение, добавляет Киленг. Телерадиокомпания NRK в ночь на 29 сентября сообщила, что аэропорт города Бардуфосс на севере Норвегии был закрыт на прием и посадку рейсов из-за замеченных в его районе БПЛА, один рейс был перенаправлен. Кроме того, еще один рейс был перенаправлен из-за БПЛА у аэропорта города Брённёйсунн. Газета VG 24 сентября сообщала, что власти Норвегии задержали семейную пару из Сингапура за запуск БПЛА у замка Акерсхус в Осло, им грозит депортация. Позднее газета Aftenposten со ссылкой на представителя городской полиции Андре Квистада Альме сообщила, что турист из Сингапура, задержанный за запуск БПЛА у замка Акерсхус, признал вину и согласился выплатить штраф в размере около 800 долларов. NRK 27 сентября сообщала, что в небе Норвегии у авиабазы в Эрланде обнаружен беспилотник. Ранее норвежский телеканал TV2 сообщал, что аэропорт Осло в ночь на 23 сентября приостановил работу на несколько часов из-за БПЛА, замеченных поблизости, однако полиция не могла ответить, были ли наблюдаемые светящиеся объекты беспилотниками или нет. На прошлой неделе датские аэропорты несколько раз приостанавливали прием и выпуск самолетов из-за сообщений о беспилотниках, якобы замеченных вблизи авиагаваней. Двадцать второго сентября закрывался аэропорт Копенгагена. Полиция датской столицы рассказала РИА Новости, что у аэропорта Копенгагена наблюдалось три дрона, однако пока рано говорить, откуда они прилетели. Премьер Дании Метте Фредериксен 23 сентября назвала инцидент с БПЛА "самым серьезным нападением" на датскую инфраструктуру за всё время. Власти Дании 28 сентября объявили о введении с понедельника временного запрета на запуск беспилотников гражданскими лицами в связи с предстоящей встречей лидеров Евросоюза в Копенгагене, ограничение будет действовать до 3 октября. Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен 25 сентября сказал, что Дания не располагает доказательствами, чтобы утверждать, что Россия якобы связана с инцидентами с дронами, замеченными у аэропортов. Посольство России в Копенгагене заявило, что российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции в причастности к инцидентам с дронами у датских аэропортов. По данным дипмиссии, эти инциденты - срежиссированная провокация, которая будет использована как повод для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, всеми способами добивающихся максимального затягивания украинского конфликта и его расширения на другие страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о якобы причастности РФ к инциденту с беспилотниками в аэропорту Копенгагена, подчеркнул, что голословные обвинения в адрес России о якобы причастности к инцидентам с БПЛА приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание. -0-
https://ria.ru/20250929/bespilotnik-2045211199.html
https://ria.ru/20250929/stubb-2045076621.html
копенгаген
россия
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18314/62/183146252_0:415:682:927_1920x0_80_0_0_b6f546998299f5a5ac559c53bd4c4341.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, копенгаген, россия, дания, метте фредериксен, дмитрий песков, f-35
В мире, Копенгаген, Россия, Дания, Метте Фредериксен, Дмитрий Песков, F-35
В Норвегии задержали двух туристов по подозрению в запуске БПЛА

Норвежская полиция задержала двух туристов по подозрению в запуске дрона

© Flickr / Egil Fujikawa NesНорвежская полиция
Норвежская полиция - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© Flickr / Egil Fujikawa Nes
Норвежская полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Норвежская полиция задержала для допроса двух туристов по подозрению в запуске БПЛА в бесполетной зоне аэропорта города Бардуфосс, который используется в том числе в военных целях, сообщает портал Nettavisen со ссылкой на представителя полиции Эйрика Киленга.
"Двоих туристов доставляют в полицейский участок в Бардуфоссе для допроса. Беспилотник был конфискован", - приводит портал слова правоохранителя.
Обломки беспилотника в румынском уезде Тулча - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
В Румынии обнаружили обломки беспилотника
29 сентября, 18:08
Как сообщает Nettavisen, аэропорт Бардуфосса используется как для гражданского, так и военного авиасообщения. В частности, там расположен ангар, в котором можно размещать истребители F-35.
Запуск БПЛА не нарушил авиасообщение, добавляет Киленг.
Телерадиокомпания NRK в ночь на 29 сентября сообщила, что аэропорт города Бардуфосс на севере Норвегии был закрыт на прием и посадку рейсов из-за замеченных в его районе БПЛА, один рейс был перенаправлен. Кроме того, еще один рейс был перенаправлен из-за БПЛА у аэропорта города Брённёйсунн.
Газета VG 24 сентября сообщала, что власти Норвегии задержали семейную пару из Сингапура за запуск БПЛА у замка Акерсхус в Осло, им грозит депортация. Позднее газета Aftenposten со ссылкой на представителя городской полиции Андре Квистада Альме сообщила, что турист из Сингапура, задержанный за запуск БПЛА у замка Акерсхус, признал вину и согласился выплатить штраф в размере около 800 долларов.
NRK 27 сентября сообщала, что в небе Норвегии у авиабазы в Эрланде обнаружен беспилотник. Ранее норвежский телеканал TV2 сообщал, что аэропорт Осло в ночь на 23 сентября приостановил работу на несколько часов из-за БПЛА, замеченных поблизости, однако полиция не могла ответить, были ли наблюдаемые светящиеся объекты беспилотниками или нет.
На прошлой неделе датские аэропорты несколько раз приостанавливали прием и выпуск самолетов из-за сообщений о беспилотниках, якобы замеченных вблизи авиагаваней. Двадцать второго сентября закрывался аэропорт Копенгагена. Полиция датской столицы рассказала РИА Новости, что у аэропорта Копенгагена наблюдалось три дрона, однако пока рано говорить, откуда они прилетели. Премьер Дании Метте Фредериксен 23 сентября назвала инцидент с БПЛА "самым серьезным нападением" на датскую инфраструктуру за всё время. Власти Дании 28 сентября объявили о введении с понедельника временного запрета на запуск беспилотников гражданскими лицами в связи с предстоящей встречей лидеров Евросоюза в Копенгагене, ограничение будет действовать до 3 октября.
Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен 25 сентября сказал, что Дания не располагает доказательствами, чтобы утверждать, что Россия якобы связана с инцидентами с дронами, замеченными у аэропортов. Посольство России в Копенгагене заявило, что российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции в причастности к инцидентам с дронами у датских аэропортов. По данным дипмиссии, эти инциденты - срежиссированная провокация, которая будет использована как повод для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, всеми способами добивающихся максимального затягивания украинского конфликта и его расширения на другие страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о якобы причастности РФ к инциденту с беспилотниками в аэропорту Копенгагена, подчеркнул, что голословные обвинения в адрес России о якобы причастности к инцидентам с БПЛА приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание. -0-
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Стубб сделал заявление об уничтожении российских беспилотников
29 сентября, 12:05
 
В миреКопенгагенРоссияДанияМетте ФредериксенДмитрий ПесковF-35
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала