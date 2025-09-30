Рейтинг@Mail.ru
ЕС работает над сменой власти в Венгрии, заявил министр Бока - РИА Новости, 30.09.2025
15:02 30.09.2025
ЕС работает над сменой власти в Венгрии, заявил министр Бока
в мире
украина
брюссель
венгрия
евросоюз
санкции в отношении россии
БУДАПЕШТ, 30 сен - РИА Новости. В Брюсселе и Киеве работают над тем, чтобы в Венгрии после выборов в апреле сменилось правительство и к власти пришли силы, которые без проблем проголосуют за прием Украины в Евросоюз, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока. "Очевидно, (есть - ред.) политический проект, согласно которому по итогам следующих парламентских выборов в Венгрии можно будет сформировать марионеточное правительство Брюсселя, которое затем прекрасно введёт Украину в Евросоюз в сотрудничестве с Брюсселем", - сказал Бока в эфире программы "Борцовский час". По его словам, Украина "делает ставку на то, что эта проблема будет решена в течение следующих 6-7 месяцев", а также над этим "усердно работают в Брюсселе".
в мире, украина, брюссель, венгрия, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Брюссель, Венгрия, Евросоюз, Санкции в отношении России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 30 сен - РИА Новости. В Брюсселе и Киеве работают над тем, чтобы в Венгрии после выборов в апреле сменилось правительство и к власти пришли силы, которые без проблем проголосуют за прием Украины в Евросоюз, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.
"Очевидно, (есть - ред.) политический проект, согласно которому по итогам следующих парламентских выборов в Венгрии можно будет сформировать марионеточное правительство Брюсселя, которое затем прекрасно введёт Украину в Евросоюз в сотрудничестве с Брюсселем", - сказал Бока в эфире программы "Борцовский час".
По его словам, Украина "делает ставку на то, что эта проблема будет решена в течение следующих 6-7 месяцев", а также над этим "усердно работают в Брюсселе".
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Глава МИД Венгрии прокомментировал сообщения СМИ о смене позиции по Украине
28 августа, 00:56
 
Заголовок открываемого материала