ЕС работает над сменой власти в Венгрии, заявил министр Бока
ЕС работает над сменой власти в Венгрии, заявил министр Бока - РИА Новости, 30.09.2025
ЕС работает над сменой власти в Венгрии, заявил министр Бока
30.09.2025
БУДАПЕШТ, 30 сен - РИА Новости. В Брюсселе и Киеве работают над тем, чтобы в Венгрии после выборов в апреле сменилось правительство и к власти пришли силы, которые без проблем проголосуют за прием Украины в Евросоюз, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока. "Очевидно, (есть - ред.) политический проект, согласно которому по итогам следующих парламентских выборов в Венгрии можно будет сформировать марионеточное правительство Брюсселя, которое затем прекрасно введёт Украину в Евросоюз в сотрудничестве с Брюсселем", - сказал Бока в эфире программы "Борцовский час". По его словам, Украина "делает ставку на то, что эта проблема будет решена в течение следующих 6-7 месяцев", а также над этим "усердно работают в Брюсселе".
ЕС работает над сменой власти в Венгрии, заявил министр Бока
