06:44 30.09.2025
Мошенники стали использовать легенду о замене ключей домофона для обмана
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Мошенники стали активнее звонить россиянам, представляясь соседями, и уведомлять якобы о замене домофона в подъезде: целью аферистов является узнать код для доступа к аккаунтам информационных сервисов, выяснил корреспондент РИА Новости и подтвердил эксперт. Так, для завоевания доверия, злоумышленник сообщает жертве, что завтра приедет мастер, который отдаст новый ключ от домофона. А для убедительности называет ФИО и номер телефона мастера, однако данные поддельные. Жертве также объясняют, что теперь, помимо ключа, дверь можно будет открыть с помощью специального кода. После аферист отправляет четырехзначный код и просит назвать его под предлогом регистрации в системе. Главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов объяснил РИА Новости, что летом количество жалоб пользователей Kaspersky Who Calls на такие звонки росло и на начало осени тренд сохранялся. По его словам, в рамках схемы звонок якобы от соседки может усыпить бдительность жертвы, так как на общение от имени государственных организаций многие пользователи уже реагируют более осмотрительно благодаря предупреждениям в официальных источниках и СМИ. "Цель злоумышленников во время первого общения с жертвой – узнать код для доступа к аккаунтам информационных сервисов. Важно, что государственные системы сегодня хорошо защищены, и без подтверждения непосредственно от пользователя действия злоумышленников ограничены. Мошенники могут запросить от имени жертвы какую-либо справку, что само по себе не приведет к серьезным последствиям", - рассказал эксперт. Однако в дальнейшем злоумышленники связываются с жертвой уже через несколько дней, например, якобы от имени регуляторов или контролирующих организаций, продолжает Голованов. Они сообщают о взломе личного кабинета, пугают информацией об оформленном на пользователя кредите и просят оказать содействие. Если же жертва поверила и продолжила общаться со злоумышленниками, схема развивается традиционно: человека вынуждают подтвердить транзакцию, скачать вредоносное программное обеспечение, снять и передать им средства, поделиться экраном во время звонка в мессенджере или привязать новое устройство к банковской системе, пояснил эксперт. "Чтобы не попасться на удочку мошенников, лучше не начинать и не поддерживать разговор с незнакомым человеком. Важно помнить, что официальные организации не требуют назвать коды из смс или push-уведомлений и тем более не собирают такую информацию через соседей", - прокомментировал он. Также эксперт рекомендует подключить двухфакторную аутентификацию и никому не сообщать конфиденциальные данные: пароли, коды подтверждения. Если злоумышленники получили доступ к аккаунту, нужно, если возможно, заблокировать учетную запись через мобильное приложение, а затем обратиться в МФЦ, чтобы выяснить, какие действия были совершены.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Мошенники стали активнее звонить россиянам, представляясь соседями, и уведомлять якобы о замене домофона в подъезде: целью аферистов является узнать код для доступа к аккаунтам информационных сервисов, выяснил корреспондент РИА Новости и подтвердил эксперт.
Так, для завоевания доверия, злоумышленник сообщает жертве, что завтра приедет мастер, который отдаст новый ключ от домофона. А для убедительности называет ФИО и номер телефона мастера, однако данные поддельные. Жертве также объясняют, что теперь, помимо ключа, дверь можно будет открыть с помощью специального кода. После аферист отправляет четырехзначный код и просит назвать его под предлогом регистрации в системе.
Главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов объяснил РИА Новости, что летом количество жалоб пользователей Kaspersky Who Calls на такие звонки росло и на начало осени тренд сохранялся. По его словам, в рамках схемы звонок якобы от соседки может усыпить бдительность жертвы, так как на общение от имени государственных организаций многие пользователи уже реагируют более осмотрительно благодаря предупреждениям в официальных источниках и СМИ.
"Цель злоумышленников во время первого общения с жертвой – узнать код для доступа к аккаунтам информационных сервисов. Важно, что государственные системы сегодня хорошо защищены, и без подтверждения непосредственно от пользователя действия злоумышленников ограничены. Мошенники могут запросить от имени жертвы какую-либо справку, что само по себе не приведет к серьезным последствиям", - рассказал эксперт.
Однако в дальнейшем злоумышленники связываются с жертвой уже через несколько дней, например, якобы от имени регуляторов или контролирующих организаций, продолжает Голованов. Они сообщают о взломе личного кабинета, пугают информацией об оформленном на пользователя кредите и просят оказать содействие.
Если же жертва поверила и продолжила общаться со злоумышленниками, схема развивается традиционно: человека вынуждают подтвердить транзакцию, скачать вредоносное программное обеспечение, снять и передать им средства, поделиться экраном во время звонка в мессенджере или привязать новое устройство к банковской системе, пояснил эксперт.
"Чтобы не попасться на удочку мошенников, лучше не начинать и не поддерживать разговор с незнакомым человеком. Важно помнить, что официальные организации не требуют назвать коды из смс или push-уведомлений и тем более не собирают такую информацию через соседей", - прокомментировал он.
Также эксперт рекомендует подключить двухфакторную аутентификацию и никому не сообщать конфиденциальные данные: пароли, коды подтверждения. Если злоумышленники получили доступ к аккаунту, нужно, если возможно, заблокировать учетную запись через мобильное приложение, а затем обратиться в МФЦ, чтобы выяснить, какие действия были совершены.
